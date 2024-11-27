В вотчине УГМК после бунта депутатов меняется власть

В Ревде отправили в отставку спикера думы Мокрецова
© Служба новостей «URA.RU»
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XXXV внеочередная конференция Свердловского регионального отделения «Единой России». Екатеринбург, мокрецов андрей
Андрея Мокрецова сняли с должности председателя думы Ревды Фото:

В Ревде (Свердловская область) — территории финансово-политического влияния УГМК — сняли с должности председателя думы Андрея Мокрецова. Об этом URA.RU сообщил один из участников заседания.

«Решение принято большинством голосов. Андрей Мокрецов больше не председатель думы», — рассказал источник. Среди главных претендентов на освобожденную должность были — Юрий Оносов и Вениамин Таров. Победил последний. Таров получил 13 голосов.

Ранее шестеро депутатов-оппозиционеров начали саботировать принятие косметических поправок в Устав — переименование городского округа в муниципальный. Хотя этого требует законодательство. Если поправки не будут приняты, то с 1 января 2025 года бюджетные учреждения могут остаться без финансирования. Оппозиционеры свои требования сначала выражали абстрактно: «Единая Россия», с чьей политикой они не согласны, должна считаться с мнением других. Позднее появился ультиматум — Мокрецов должен уйти в отставку.

Спикер написал заявление о сложении полномочий. Но 22 ноября отставка сорвалась — из-за того, что не хватило голосов.

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В Ревде (Свердловская область) — территории финансово-политического влияния УГМК — сняли с должности председателя думы Андрея Мокрецова. Об этом URA.RU сообщил один из участников заседания. «Решение принято большинством голосов. Андрей Мокрецов больше не председатель думы», — рассказал источник. Среди главных претендентов на освобожденную должность были — Юрий Оносов и Вениамин Таров. Победил последний. Таров получил 13 голосов. Ранее шестеро депутатов-оппозиционеров начали саботировать принятие косметических поправок в Устав — переименование городского округа в муниципальный. Хотя этого требует законодательство. Если поправки не будут приняты, то с 1 января 2025 года бюджетные учреждения могут остаться без финансирования. Оппозиционеры свои требования сначала выражали абстрактно: «Единая Россия», с чьей политикой они не согласны, должна считаться с мнением других. Позднее появился ультиматум — Мокрецов должен уйти в отставку. Спикер написал заявление о сложении полномочий. Но 22 ноября отставка сорвалась — из-за того, что не хватило голосов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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