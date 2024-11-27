В челябинском аэропорту зарегистрировали двухмиллионного пассажира

В челябинском аэропорту имени Игоря Курчатова 27 ноября проводили в полет двухмиллионного пассажира с начала года. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.
«За 11 месяцев 2024 года мы приняли и отправили два миллиона человек. В прошлом году двухмиллионная регистрация в нашем аэропорту состоялась также в ноябре», — сообщила пресс-служба аэропорта в telegram-канале. Юбилейный посадочный талон оформил Юрий Талызин, который полетел в Москву вместе с женой и сыном.
За неполные 11 месяцев аэропорт Челябинска обслужил 7 700 рейсов. Отметку в миллион пассажиров аэропорт достиг в июле.
Челябинский аэропорт имени Игоря Курчатова ранее перешел на зимнее расписание полетов. Туристы могут отправиться в авиапутешествие в 22 города России и зарубежья.
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