В челябинском аэропорту зарегистрировали двухмиллионного пассажира

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Алексей Текслер посетил новый терминал внутренних авиалиний аэропорта «Челябинск» имени Игоря Курчатова. Челябинск, аэропорт челябинск
Отметку в миллион пассажиров аэропорт достиг в июле Фото:

В челябинском аэропорту имени Игоря Курчатова 27 ноября проводили в полет двухмиллионного пассажира с начала года. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

«За 11 месяцев 2024 года мы приняли и отправили два миллиона человек. В прошлом году двухмиллионная регистрация в нашем аэропорту состоялась также в ноябре», — сообщила пресс-служба аэропорта в telegram-канале. Юбилейный посадочный талон оформил Юрий Талызин, который полетел в Москву вместе с женой и сыном.

За неполные 11 месяцев аэропорт Челябинска обслужил 7 700 рейсов. Отметку в миллион пассажиров аэропорт достиг в июле.

Челябинский аэропорт имени Игоря Курчатова ранее перешел на зимнее расписание полетов. Туристы могут отправиться в авиапутешествие в 22 города России и зарубежья.

Юрий Талызин полетел в Москву вместе с супругой
Юрий Талызин полетел в Москву вместе с супругой

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В челябинском аэропорту имени Игоря Курчатова 27 ноября проводили в полет двухмиллионного пассажира с начала года. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани. «За 11 месяцев 2024 года мы приняли и отправили два миллиона человек. В прошлом году двухмиллионная регистрация в нашем аэропорту состоялась также в ноябре», — сообщила пресс-служба аэропорта в telegram-канале. Юбилейный посадочный талон оформил Юрий Талызин, который полетел в Москву вместе с женой и сыном. За неполные 11 месяцев аэропорт Челябинска обслужил 7 700 рейсов. Отметку в миллион пассажиров аэропорт достиг в июле. Челябинский аэропорт имени Игоря Курчатова ранее перешел на зимнее расписание полетов. Туристы могут отправиться в авиапутешествие в 22 города России и зарубежья.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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