В челябинском аэропорту зарегистрировали двухмиллионного пассажира

Отметку в миллион пассажиров аэропорт достиг в июле Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В челябинском аэропорту имени Игоря Курчатова 27 ноября проводили в полет двухмиллионного пассажира с начала года. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

«За 11 месяцев 2024 года мы приняли и отправили два миллиона человек. В прошлом году двухмиллионная регистрация в нашем аэропорту состоялась также в ноябре», — сообщила пресс-служба аэропорта в telegram-канале. Юбилейный посадочный талон оформил Юрий Талызин, который полетел в Москву вместе с женой и сыном.

За неполные 11 месяцев аэропорт Челябинска обслужил 7 700 рейсов. Отметку в миллион пассажиров аэропорт достиг в июле.

Челябинский аэропорт имени Игоря Курчатова ранее перешел на зимнее расписание полетов. Туристы могут отправиться в авиапутешествие в 22 города России и зарубежья.

Юрий Талызин полетел в Москву вместе с супругой Telegram-канал «Аэропорт Челябинск (Курчатов)»