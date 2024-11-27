Компания «Газпром трансгаз Сургут», дочернее общество ПАО «Газпром» в ХМАО, распродает подержанные автомобили Mercedes-Benz. Начальная цена лотов на торгах составляет до 1,2 миллионов рублей, сообщил URA.RU организатор аукциона.
«На продажу выставлены четыре автомобиля Mercedes ML 350 2009 года выпуска. Начальная цена на аукционе от 1 085 000 до 1 203 000 рублей», — рассказал представитель электронной торговой площадки.
Машины находятся на базах предприятия в Сургуте, Тюмени и Ноябрьске (ЯНАО). Все автомобили с идентичными характеристиками двигателя, полным приводом и автоматической коробкой передач.
Ранее URA.RU сообщало, что «Сургутнефтегаз» распродает иномарки с нефтяных месторождений. Цена внедорожников с огромными пробегами — от 300 тысяч до двух миллионов рублей.
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