27 ноября 2024

Дочка «Газпрома» в ХМАО распродает автомобили Mercedes за миллион рублей. Фото

Компания «Газпром трансгаз Сургут» выставила на торги внедорожники Mercedes
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Газовая компания в ХМАО распродает немецкие иномарки
Газовая компания в ХМАО распродает немецкие иномарки Фото:

Компания «Газпром трансгаз Сургут», дочернее общество ПАО «Газпром» в ХМАО, распродает подержанные автомобили Mercedes-Benz. Начальная цена лотов на торгах составляет до 1,2 миллионов рублей, сообщил URA.RU организатор аукциона.

«На продажу выставлены четыре автомобиля Mercedes ML 350 2009 года выпуска. Начальная цена на аукционе от 1 085 000 до 1 203 000 рублей», — рассказал представитель электронной торговой площадки.

Машины находятся на базах предприятия в Сургуте, Тюмени и Ноябрьске (ЯНАО). Все автомобили с идентичными характеристиками двигателя, полным приводом и автоматической коробкой передач.

Ранее URA.RU сообщало, что «Сургутнефтегаз» распродает иномарки с нефтяных месторождений. Цена внедорожников с огромными пробегами — от 300 тысяч до двух миллионов рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Компания «Газпром трансгаз Сургут», дочернее общество ПАО «Газпром» в ХМАО, распродает подержанные автомобили Mercedes-Benz. Начальная цена лотов на торгах составляет до 1,2 миллионов рублей, сообщил URA.RU организатор аукциона. «На продажу выставлены четыре автомобиля Mercedes ML 350 2009 года выпуска. Начальная цена на аукционе от 1 085 000 до 1 203 000 рублей», — рассказал представитель электронной торговой площадки. Машины находятся на базах предприятия в Сургуте, Тюмени и Ноябрьске (ЯНАО). Все автомобили с идентичными характеристиками двигателя, полным приводом и автоматической коробкой передач. Ранее URA.RU сообщало, что «Сургутнефтегаз» распродает иномарки с нефтяных месторождений. Цена внедорожников с огромными пробегами — от 300 тысяч до двух миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...