Церковный календарь декабря 2024: главные праздники и даты

Декабрь — месяц, богатый на важные православные праздники и памятные дни. В этот период православные христиане особенно активно готовятся к главному празднику — Рождеству Христову. Однако на месяц выпадает еще немало важных дат. URA.RU составило церковный календарь праздников на декабрь 2024.
Основные церковные праздники в декабре 2024
Среди ключевых церковных праздников декабря 2024 года — Введение во храм Пресвятой Богородицы, его верующие отмечают 4 декабря. Помимо этого, в течение месяца православные чтут память таких выдающихся святых — Андрея Первозванного, Николая Чудотворца, Георгия Победоносца и Александра Невского, чьи дни памяти имеют большое значение для верующих.
Кроме того, в декабре начинается последний в году длительный пост — Рождественский. Он продлится с 28 ноября по 6 января, завершившись праздником Рождества Христова. Этот пост служит периодом духовного очищения и подготовки к одному из величайших христианских праздников — рождению Спасителя. Время поста посвящено усиленным молитвам и ограничениям в питании, что помогает верующим сосредоточиться на внутреннем мире и духовном росте.
Православный календарь на декабрь по дням
1 декабря
В начале зимнего месяца православные христиане воздают почести мученикам Роману из Кесарии и отроку Варулу. Их подвиг веры произошел во времена правителя Асклипиада, когда они, несмотря на жестокие истязания, остались верны христианскому учению до последнего вздоха.
2 декабря
Этот день посвящен особой святыне — иконе Богоматери «В скорбех и печалех Утешение». Древний чудотворный образ стал источником утешения для многих верующих. Также церковь вспоминает пророка Авдия, одного из двенадцати малых пророков.
3 декабря
Верующие чтят память святителя Прокла, возглавлявшего Константинопольскую церковь. В молодости он обучался у самого Иоанна Златоуста, постигая глубины Священного Писания и красноречия.
4 декабря
Знаменательный день в церковном календаре — праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы. Согласно преданию, благочестивые родители привели трехлетнюю Марию в Иерусалимский храм, исполняя данный Богу обет. Там будущая Матерь Божия пребывала до обручения с Иосифом.
5 декабря
5 декабря православные чтут память благоверного князя Михаила Тверского. Его жизнь стала примером самоотверженности — князь добровольно пошел в Золотую Орду, зная, что там его ждет смерть, ради предотвращения большого кровопролития.
6 декабря
Церковь чествует память великого князя Александра Невского, прославленного защитника русских земель. Его имя неразрывно связано с победами в знаменитой Невской битве и историческом сражении на льду Чудского озера.
7 декабря
Этот день отмечен памятью двух святых. Первый — мученик Меркурий Смоленский, который, получив божественное откровение от иконы Одигитрии, вступил в неравный бой с татарским войском у стен Смоленска, где и принял героическую смерть. Второй — великомученица Екатерина, которая своей мудростью и верой смогла обратить ко Христу множество язычников, включая философов, собранных императором Максимином для ее переубеждения.
8 декабря
Верующие поминают священномучеников Климента Римского и Петра Александрийского. В этот же день завершается праздничный период Введения во храм Пресвятой Богородицы.
9 декабря
История этого дня связана с преподобным Алипием столпником. На протяжении 53 лет он совершал свой духовный подвиг, находясь у столпа возле воздвигнутой им церкви святой Евфимии. Примечательно, что храм был построен на месте старого языческого погоста, который святой очистил от нечистой силы своими усердными молитвами и постом.
10 декабря
Особый день почитания иконы Пресвятой Богородицы «Знамение». Этот древний образ Божией Матери известен своими чудотворными свойствами. Согласно историческим свидетельствам, именно эта икона помогла жителям Новгорода спастись от вражеского нашествия в 1170 году.
11 декабря
В этот день православные христиане вспоминают необычное житие мученика Иринарха Севастийского и семи святых жен. Удивительно то, что Иринарх изначально был палачом, но, увидев непоколебимую веру христианок перед казнью, сам обратился к христианству и впоследствии принял мученическую смерть за веру.
12 декабря
Церковь чтит память мученика Парамона и его 370 сподвижников. Парамон проявил исключительное мужество, открыто выступив против жестоких пыток христиан, заключенных в темницу. За это заступничество он был предан мученической смерти.
13 декабря
День посвящен апостолу Андрею Первозванному, который первым последовал за Христом, оставив ремесло рыбака. Его жизненный путь завершился мученической смертью на кресте.
14 декабря
Верующие вспоминают праведного Филарета Милостивого, который стал известен благодаря тому, что постоянно помогал нуждающимся.
15 декабря
Этот день отмечен памятью сразу двух святых. Первый — Аввакум — пророк, входящий в число 12 малых пророков, известный своими предсказаниями о разрушении Иерусалимского храма. Также почитается мученица Миропия Хиосская, которая прославилась исцелением больных с помощью мира, собранного с мощей святой Ермионии. За верность христианству она претерпела мучительные пытки.
16 декабря
В этот день православные христиане обращаются к памяти преподобного Саввы Сторожевского. Этот подвижник известен как один из первых и ближайших учеников Сергия Радонежского. Его главным наследием стал основанный им Сторожевский монастырь недалеко от Звенигорода.
17 декабря
Церковь чтит память великомученицы Варвары и мученицы Иулиании. Судьба Варвары особенно трагична — дочь состоятельного язычника, она тайно приняла христианство. Когда отец узнал об этом, он не только подверг дочь жестоким истязаниям, но и своими руками казнил ее. Вместе с Варварой приняла смерть за веру и Иулиания.
18 декабря
День памяти преподобного Саввы Освященного, который с ранних лет избрал путь служения Богу. Предания рассказывают о его удивительных способностях: он мог укрощать диких зверей, исцелять болезни и творить различные чудеса.
19 декабря
Отмечается особый день — память святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, широко известного как Николай Чудотворец. Этот святой занимает одно из самых почетных мест среди христианских святых. Во время своей земной жизни он неустанно помогал нуждающимся, совершая множество чудес, и даже сегодня верующие продолжают обращаться к нему с просьбами о поддержке в трудные моменты.
20 декабря
Верующие вспоминают святителя Амвросия Медиоланского. Получив юридическое образование и став епископом, он проявил истинное христианское смирение, раздав все свое имущество бедным.
21 декабря
Церковь вспоминает преподобного Патапия, известного своим даром исцеления болезней, и преподобного Кирилла Челмогорского, который прославился своей миссией обращения язычников к христианской вере.
22 декабря
Зачатие праведной Анной Пресвятой Богородицы. Долгое время родители Девы Марии, Анна и Иоаким, не могли иметь детей. Их молитвы о ребенке услышал Бог, и они дали обет посвятить своего будущего младенца служению всевышнему.
23 декабря
В этот день Церковь вспоминает мучеников Мине, Ермогена и Евграфа, которые стойко выдержали жестокие испытания и приняли мученическую смерть за свою твердую веру в Христа.
24 декабря
День памяти преподобного Никона Сухого. Этот святой сыграл важную роль в истории Киево-Печерского монастыря. По преданию, он попал в плен к половцам, но чудесным образом освободился и вернулся в обитель.
25 декабря
День памяти святителя Спиридона Тримифунтского. Святитель Спиридон обладал удивительным даром исцеления и изгнания злых духов. Многие молятся ему с просьбами дать финансовую стабильность, так как при жизни он щедро помогал бедным.
26 декабря
День памяти мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста. Эти пять святых стали мучениками за свою веру в Христа, сохраняя стойкость и мужество перед лицом преследований.
27 декабря
День памяти мучеников Фирса, Левкия и Каллиника. Эти святые мужественно защищали свою веру, несмотря на угрозы и преследования.
28 декабря
В этот день Церковь чтит память священномученика Елевферия, епископа Илирийского, которого возвели в сан епископа в удивительно молодом возрасте — всего в 20 лет. Вместе со своей матерью он принял мученический венец за твердую приверженность вере.
29 декабря
День памяти пророка Аггея. Пророк Аггей был одним из малых пророков и активно участвовал в восстановлении Иерусалимского храма.
Также в этот день почитается память преподобной Софии, жены великого князя Василия III. Ее отправили в монастырь против воли, так как она не могла родить наследника. На ее могиле происходили чудеса, а в 1609 году она чудесным образом защитила город Суздаль от разрушения во время польской интервенции.
30 декабря
30 декабря Церковь отмечает память пророка Даниила и трех отроков: Анании, Азарии и Мисаила. Эти святые провели значительную часть своей жизни в плену у вавилонян. Когда правил царь Валтасар, Даниил успешно разгадал таинственную надпись, которая предвещала крах Вавилонской державы. Позже, при правлении персидского царя Дария, Даниила бросили в клетку со львами, но звери его не тронули. Отроков же подвергли испытанию огнем, бросив их в раскаленную печь за отказ поклониться идолу, но пламя не повредило им, и они вышли невредимыми.
31 декабря
День памяти мучеников Севастиана и его соратников. Себастьян занимал высокий пост в императорской охране, но тайно исповедовал христианство. Он оказывал поддержку христианам, за что потом его осудили и убили вместе со своими единомышленниками.
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