Леон и Стэлла: в Нижневартовске назвали самые редкие детские имена

В Нижневартовске (ХМАО) одними из самых редких имен в 2024 году для мальчиков стали Леон, Тихон и Иоанн. А среди девочек оказались Аврина, Алексия и Стэлла.
«Самыми распространенными именами для мальчиков стали Михаил, Артем, Максим, для девочек — Анна, София, Виктория. Редкие имена мальчиков — Тихон, Леон, Иоанн, а девочек — Аврина, Алексия, Стэлла», — говорится в telegram-канале мэрии Нижневартовска.
За 10 месяцев в городе родились более двух с половиной тысяч детей. Как и в предыдущие годы, мальчиков оказалось больше — 1347, а девочек появилось на свет 1214.
Ранее URA.RU рассказывало, что в целом по ХМАО самым популярным именем у мальчиков стал Мухаммад. Так назвали более трехсот младенцев.
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