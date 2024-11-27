Леон и Стэлла: в Нижневартовске назвали самые редкие детские имена

В Нижневартовске младенцев стали называть редкими именами
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В Нижневартовске реже всего детей называли Леон и Стэлла
В Нижневартовске реже всего детей называли Леон и Стэлла Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) одними из самых редких имен в 2024 году для мальчиков стали Леон, Тихон и Иоанн. А среди девочек оказались Аврина, Алексия и Стэлла.

«Самыми распространенными именами для мальчиков стали Михаил, Артем, Максим, для девочек — Анна, София, Виктория. Редкие имена мальчиков — Тихон, Леон, Иоанн, а девочек — Аврина, Алексия, Стэлла», — говорится в telegram-канале мэрии Нижневартовска.

За 10 месяцев в городе родились более двух с половиной тысяч детей. Как и в предыдущие годы, мальчиков оказалось больше — 1347, а девочек появилось на свет 1214.

Ранее URA.RU рассказывало, что в целом по ХМАО самым популярным именем у мальчиков стал Мухаммад. Так назвали более трехсот младенцев.

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В Нижневартовске (ХМАО) одними из самых редких имен в 2024 году для мальчиков стали Леон, Тихон и Иоанн. А среди девочек оказались Аврина, Алексия и Стэлла. «Самыми распространенными именами для мальчиков стали Михаил, Артем, Максим, для девочек — Анна, София, Виктория. Редкие имена мальчиков — Тихон, Леон, Иоанн, а девочек — Аврина, Алексия, Стэлла», — говорится в telegram-канале мэрии Нижневартовска. За 10 месяцев в городе родились более двух с половиной тысяч детей. Как и в предыдущие годы, мальчиков оказалось больше — 1347, а девочек появилось на свет 1214. Ранее URA.RU рассказывало, что в целом по ХМАО самым популярным именем у мальчиков стал Мухаммад. Так назвали более трехсот младенцев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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