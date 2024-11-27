Курс юаня обновил рекорд 2022 года вслед за долларом

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Курс юаня составил 15 рублей к 27 ноября
Курс юаня составил 15 рублей к 27 ноября Фото:

Курс юаня превысил 15 рублей впервые с 29 марта 2022 года. Об этом говорится в данных Мосбиржи. Также 27 ноября рекордно вырос курс доллара — до 113 рублей. URA.RU в своем материале подробно объяснило причины повышения доллара и привело прогноз динамики валюты на 2024 и 2025 года. 

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Курс юаня превысил 15 рублей впервые с 29 марта 2022 года. Об этом говорится в данных Мосбиржи. Также 27 ноября рекордно вырос курс доллара — до 113 рублей. URA.RU в своем материале подробно объяснило причины повышения доллара и привело прогноз динамики валюты на 2024 и 2025 года. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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