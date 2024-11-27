Тюменец скрылся с места ДТП, где наехал на ребенка и врезался в другое авто
В Тюмени водитель сбил ребенка во дворе на Лесобазе и уехал с места ДТП. Об этом URA.RU рассказали в Госавтоинспекции региона. Сейчас автомобилиста ищут.
«Во дворе дома на улице Вересковой в поселке Лесобаза водитель на „Хендэ Экус“ сбил ребенка и скрылся с места ДТП. Также машина въехала в припаркованный автомобиль», — рассказали в ГИБДД.
Как выяснили сотрудники ДПС, мальчик, попавший под машину, не пострадал. Тем не менее, инспекторы составили протокол за наезд на другое авто и объявили автолюбителя в розыск.
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