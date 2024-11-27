В Тюмени водитель сбил ребенка и уехал с места ДТП. Видео

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Тюменец скрылся с места ДТП, где наехал на ребенка и врезался в другое авто
Тюменец скрылся с места ДТП, где наехал на ребенка и врезался в другое авто Фото:

В Тюмени водитель сбил ребенка во дворе на Лесобазе и уехал с места ДТП. Об этом URA.RU рассказали в Госавтоинспекции региона. Сейчас автомобилиста ищут.

«Во дворе дома на улице Вересковой в поселке Лесобаза водитель на „Хендэ Экус“ сбил ребенка и скрылся с места ДТП. Также машина въехала в припаркованный автомобиль», — рассказали в ГИБДД.

Как выяснили сотрудники ДПС, мальчик, попавший под машину, не пострадал. Тем не менее, инспекторы составили протокол за наезд на другое авто и объявили автолюбителя в розыск.

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В Тюмени водитель сбил ребенка во дворе на Лесобазе и уехал с места ДТП. Об этом URA.RU рассказали в Госавтоинспекции региона. Сейчас автомобилиста ищут. «Во дворе дома на улице Вересковой в поселке Лесобаза водитель на „Хендэ Экус“ сбил ребенка и скрылся с места ДТП. Также машина въехала в припаркованный автомобиль», — рассказали в ГИБДД. Как выяснили сотрудники ДПС, мальчик, попавший под машину, не пострадал. Тем не менее, инспекторы составили протокол за наезд на другое авто и объявили автолюбителя в розыск.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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