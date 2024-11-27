Участок проспекта Ленина в Челябинске перекроют с 28 ноября

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На узле «Детский парк» стартует второй этап капитального ремонта
На узле «Детский парк» стартует второй этап капитального ремонта Фото:

Движение для транспорта на перекрестке проспекта Ленина и улицы Рождественского в Челябинске перекроют с завтрашнего дня из-за ремонта путей. Об этом 27 ноября сообщили в пресс-службе ООО «ЧелябГЭТ».

«Второй этап капитального ремонта трамвайных путей на узле „Детский парк“ стартует 28 ноября в 22:00. Движение автотранспорта на перекрестке проспекта Ленина и улицы Рождественского будет ограничено до окончания работ», — сообщила пресс-служба ООО «ЧелябГЭТ» в telegram-канале. Водителей просят планировать поездки с учетом введенных ограничений.

В Челябинске ранее открыли движение трамваев на ЧТЗ, которое было закрыто 30 сентября из-за ремонта путей. На участке был завершен очередной этап капитального ремонта трамвайных путей на узле «Детский парк», сообщили 26 ноября в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

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Движение для транспорта на перекрестке проспекта Ленина и улицы Рождественского в Челябинске перекроют с завтрашнего дня из-за ремонта путей. Об этом 27 ноября сообщили в пресс-службе ООО «ЧелябГЭТ». «Второй этап капитального ремонта трамвайных путей на узле „Детский парк“ стартует 28 ноября в 22:00. Движение автотранспорта на перекрестке проспекта Ленина и улицы Рождественского будет ограничено до окончания работ», — сообщила пресс-служба ООО «ЧелябГЭТ» в telegram-канале. Водителей просят планировать поездки с учетом введенных ограничений. В Челябинске ранее открыли движение трамваев на ЧТЗ, которое было закрыто 30 сентября из-за ремонта путей. На участке был завершен очередной этап капитального ремонта трамвайных путей на узле «Детский парк», сообщили 26 ноября в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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