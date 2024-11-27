Центробанк остановил покупку валюты до конца года

До конца 2024 года ЦБ РФ не будет закупать иностранную валюту. Подобное решение принято на фоне резкого роста курса доллара и в рамках уменьшения волатильности на финансовых рынках, говорится на официальном сайте регулятора.
«Банк России принял решение с 28 ноября 2024 года до конца 2024 года не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина России», — говорится на сайте регулятора. Отмечается, что эти операции связаны с выполнением бюджетных правил.
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