Центробанк остановил покупку валюты до конца года

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Центробанк прекратит закупку иностранной валюты до конца 2024 года на фоне роста доллара
Центробанк прекратит закупку иностранной валюты до конца 2024 года на фоне роста доллара Фото:

До конца 2024 года ЦБ РФ не будет закупать иностранную валюту. Подобное решение принято на фоне резкого роста курса доллара и в рамках уменьшения волатильности на финансовых рынках, говорится на официальном сайте регулятора.

«Банк России принял решение с 28 ноября 2024 года до конца 2024 года не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина России», — говорится на сайте регулятора. Отмечается, что эти операции связаны с выполнением бюджетных правил.

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До конца 2024 года ЦБ РФ не будет закупать иностранную валюту. Подобное решение принято на фоне резкого роста курса доллара и в рамках уменьшения волатильности на финансовых рынках, говорится на официальном сайте регулятора. «Банк России принял решение с 28 ноября 2024 года до конца 2024 года не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина России», — говорится на сайте регулятора. Отмечается, что эти операции связаны с выполнением бюджетных правил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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