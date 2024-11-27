Медведев заявил о важном изменении спецоперации

Медведев: новая ракета России «Орешник» существенно повлияла на ход спецоперации
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Медведев заявил, что перемены в СВО заметили все после испытания «Орешника»
Медведев заявил, что перемены в СВО заметили все после испытания «Орешника» Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Новый российский ракетный комплекс «Орешник» впервые был использован в условиях боевых действий и существенно повлиял на ход спецоперации на Украине. Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. 

«Верховным главнокомандующим было принято решение об ответном ударе, который был нанесен... с использованием нового специально созданного оружия, а именно гиперзвуковой баллистической ракеты, которая была впервые опробована на театре военных действий. И это, естественно, также меняет ход специальной военной операции», — заявил Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya. Его слова приводит РИА Новости.

Впервые ВС РФ применили «Орешник» 21 ноября. Тогда они ударили баллистической ракетой по оборонно-промышленному комплексу «Южмаш» в Днепропетровске. Президент РФ Владимир Путин заявил, что это был ответ на украинские удары западными ракетами по Курской и Брянской областям 19 и 21 ноября соответственно. Он также предупредил Украину о применении зеркальных мер в случае эскалации конфликта с ее стороны. Медведев также отмечал, что Россия, в соответствии с обновленной ядерной доктриной», оставляет за собой право применить ядерное орудие в случае угрозы ее территориальной целостности.

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Новый российский ракетный комплекс «Орешник» впервые был использован в условиях боевых действий и существенно повлиял на ход спецоперации на Украине. Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.  «Верховным главнокомандующим было принято решение об ответном ударе, который был нанесен... с использованием нового специально созданного оружия, а именно гиперзвуковой баллистической ракеты, которая была впервые опробована на театре военных действий. И это, естественно, также меняет ход специальной военной операции», — заявил Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya. Его слова приводит РИА Новости. Впервые ВС РФ применили «Орешник» 21 ноября. Тогда они ударили баллистической ракетой по оборонно-промышленному комплексу «Южмаш» в Днепропетровске. Президент РФ Владимир Путин заявил, что это был ответ на украинские удары западными ракетами по Курской и Брянской областям 19 и 21 ноября соответственно. Он также предупредил Украину о применении зеркальных мер в случае эскалации конфликта с ее стороны. Медведев также отмечал, что Россия, в соответствии с обновленной ядерной доктриной», оставляет за собой право применить ядерное орудие в случае угрозы ее территориальной целостности.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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