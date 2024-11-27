Лолита Милявская выступила в Екатеринбурге, несмотря на попытку активистов из «Русской общины» сорвать ее концерт. Певица не только исполняла хиты в течение двух часов, но и успела обсудить с поклонниками блогера Елену Блиновскую, свои танцы, заставила весь зал встать и даже поделилась кусочком видео с финала концерта с URA.RU. Как это было — в материале агентства.
«Без насилия и штурмов»
Представители «Русской общины» обещали Лолите, что ее будут встречать крепкие мужчины в каждом городе, где запланирован концерт. С таким посылом они обратились к артистке после того, как в Ярославле ее ждали «50 лбов» при выходе из машины. Общественников не устраивало, что звезда гастролирует по России, якобы являясь «русофобкой и извращенкой», поэтому уральское отделение настаивало, чтобы правительство Свердловской области отменило концерт, который будет проходить 27 ноября в «Екатеринбург-ЭКСПО».
На это Лолита ответила жестко, заявив, что у государства нет к ней претензий, и она разрешена в своей стране. «Пусть каждый остается при своем мнении, но без насилия и штурмов концертных залов, это будет уже в уголовном праве», — говорила URA.RU певица и уточнила, что меры безопасности на площадке будут соблюдаться. И свое обещание сдержала.
Возле «ЭКСПО» все машины тщательно досматривала охрана: заглядывала в багажники, открывала задние двери, проверяла металлоискателем дно автомобилей, а в самом здании людей заставляли включать и выключать телефон. В зал фанатов тоже пустили не сразу, поэтому шоу началось на 35 минут позже.
«Ради бога, простите за задержку, это служба безопасности. Это только ради вас, спасибо им, они замечательно работают», — сказала Лолита в начале концерта, а после приступила к выступлению. Началось все с проигрыша песни Cadillac Моргенштерна (признан Минюстом РФ иноагентом), который певица перепевала на шоу LAB с Антоном Беляевым. Внезапно знаменитость резко оборвала музыкантов, заявив, что «у нас говна хватает, давайте с нашего начнем», и сразу начала исполнять композицию Offset.
«Уже бросила монетку»
В первой половине концерта певица много говорила с залом. Например, она сделала комплимент публике, заявив, что на ее концерты ходит интеллигенция. «Конечно, это странно на чей-то взгляд — репутация Милявской и интеллигентные люди в зале. Конечно, смешно. Но я вам скажу, дорогие интеллигентные люди, почему вы на меня ходите. Потому что вы настолько умные, талантливые, развитые, знаете все, что должно быть в социуме, вам хочется посмотреть на кого-то *********, чтобы вы себя чувствовали гораздо лучше, увереннее», — сказала Лолита и переоделась из халата в блестящий комбинезон. Спустя пару песен она спустилась в зал, параллельно исполняя композицию «Щекотно» и целуя в щеки зрителей, которые сидели ближе всего к ней.
Между песнями певица много шутила про свой возраст, танцевальные движения, которые некоторые называют идиотскими, и порицание от общества. При этом не забывала упоминать коллег по цеху.
«Заметили, как подчистили шоу-бизнес? Кроме меня, Лепса, Баскова и Shaman, никого не осталось», — пошутила певица перед началом следующей песни.
Ближе к концу выступления Лолита попросила зал встать. Свою речь звезда начала с того, что сейчас она будет делиться знаниями, которые люди не найдут у Елены Блиновской. «Я сейчас вам дам те базовые знания, ради которых люди ходят на марафон. А у вас все это включено в стоимость билета. Понимаете, да? Вот вы вложились в свое благосостояние сегодня, от остальных я вас освободила. С сегодняшнего дня вкладывайтесь только в себя, любите только себя», — сказала со сцены певица.
В финале поклонники ушли в отрыв. Многие встали в проходе и стали танцевать под хиты «Пошлю его на ...» и «Титаник». Видео с последней песни певица поделилась с URA.RU. «Вот вам маленький кусочек. Уже бросила монетку, [чтобы вернуться в Екатеринбург]», — сказала Лолита.
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