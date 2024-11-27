В центре Москвы произошла стрельба. Видео

Полиция возбудила уголовное дело из-за стрельбы из травматики в центре Москвы
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Конфликт произошел  между двумя посетителями кафе Фото:

Полиция возбудила уголовное дело после стрельбы на Большой Никитской улице в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе московского главка МВД РФ.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство)», — говорится в сообщении. Конфликт произошел между двумя посетителями кафе, который перерос в стрельбу из травматического оружия. Один из них сделал несколько выстрелов в сторону своего оппонента, после чего участники инцидента скрылись.

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Полиция возбудила уголовное дело после стрельбы на Большой Никитской улице в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе московского главка МВД РФ. «По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство)», — говорится в сообщении. Конфликт произошел между двумя посетителями кафе, который перерос в стрельбу из травматического оружия. Один из них сделал несколько выстрелов в сторону своего оппонента, после чего участники инцидента скрылись.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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