Конфликт произошел между двумя посетителями кафе
Полиция возбудила уголовное дело после стрельбы на Большой Никитской улице в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе московского главка МВД РФ.
«По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство)», — говорится в сообщении. Конфликт произошел между двумя посетителями кафе, который перерос в стрельбу из травматического оружия. Один из них сделал несколько выстрелов в сторону своего оппонента, после чего участники инцидента скрылись.
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