В центре Москвы произошла стрельба. Видео

Полиция возбудила уголовное дело из-за стрельбы из травматики в центре Москвы

27 ноября 2024 в 23:32 Размер текста - 17 +

Конфликт произошел между двумя посетителями кафе Фото: Илья Московец © URA.RU Полиция возбудила уголовное дело после стрельбы на Большой Никитской улице в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе московского главка МВД РФ. «По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство)», — говорится в сообщении. Конфликт произошел между двумя посетителями кафе, который перерос в стрельбу из травматического оружия. Один из них сделал несколько выстрелов в сторону своего оппонента, после чего участники инцидента скрылись. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полиция возбудила уголовное дело после стрельбы на Большой Никитской улице в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе московского главка МВД РФ. «По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство)», — говорится в сообщении. Конфликт произошел между двумя посетителями кафе, который перерос в стрельбу из травматического оружия. Один из них сделал несколько выстрелов в сторону своего оппонента, после чего участники инцидента скрылись.