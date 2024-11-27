Мэр Сургута назвал сроки восстановления качества воды

В Сургуте (ХМАО) к 6 декабря должны быть закончены ремонт и промывка водоводов на трех участках сетей. По словам главы города Максима Слепова, эти меры должны вернуть качество воды в дома жителей на должный уровень.
«Получаю много обращений и вопросов от горожан по качеству воды. Причины установлены. Ремонтные работы и промывки водоводов организованы. К 6 декабря на всех трёх участках их планируют завершить», — сообщил Слепов в своем telegram-канале.
Работы проводятся на участках между улицами 30 лет Победы и Нефтеюганским шоссе, по проспекту Комсомольский и улице Маяковского. Слепов отметил, что причина ухудшения воды в домах связана с активным ростом города и увеличением нагрузки на сети. Он провел с представителями коммунального блока совещание, где были разработаны оперативны и долгосрочные мероприятия по водоочистке и промывке сетей.
Ранее жители одного из домов по улице Ивана Захарова в Сургуте жаловались на грязную воду. Власти организовали подвоз чистой воды и провели гидравлическую промывку сетей
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