27 ноября 2024

Мэр Сургута назвал сроки восстановления качества воды

Мэр Сургута Слепов: чистая вода в домах жителей появится к 6 декабря
© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонт и промывка водоводов завершится к 6 декабря
Ремонт и промывка водоводов завершится к 6 декабря Фото:

В Сургуте (ХМАО) к 6 декабря должны быть закончены ремонт и промывка водоводов на трех участках сетей. По словам главы города Максима Слепова, эти меры должны вернуть качество воды в дома жителей на должный уровень.

«Получаю много обращений и вопросов от горожан по качеству воды. Причины установлены. Ремонтные работы и промывки водоводов организованы. К 6 декабря на всех трёх участках их планируют завершить», — сообщил Слепов в своем telegram-канале.

Работы проводятся на участках между улицами 30 лет Победы и Нефтеюганским шоссе, по проспекту Комсомольский и улице Маяковского. Слепов отметил, что причина ухудшения воды в домах связана с активным ростом города и увеличением нагрузки на сети. Он провел с представителями коммунального блока совещание, где были разработаны оперативны и долгосрочные мероприятия по водоочистке и промывке сетей.

Ранее жители одного из домов по улице Ивана Захарова в Сургуте жаловались на грязную воду. Власти организовали подвоз чистой воды и провели гидравлическую промывку сетей

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В Сургуте (ХМАО) к 6 декабря должны быть закончены ремонт и промывка водоводов на трех участках сетей. По словам главы города Максима Слепова, эти меры должны вернуть качество воды в дома жителей на должный уровень. «Получаю много обращений и вопросов от горожан по качеству воды. Причины установлены. Ремонтные работы и промывки водоводов организованы. К 6 декабря на всех трёх участках их планируют завершить», — сообщил Слепов в своем telegram-канале. Работы проводятся на участках между улицами 30 лет Победы и Нефтеюганским шоссе, по проспекту Комсомольский и улице Маяковского. Слепов отметил, что причина ухудшения воды в домах связана с активным ростом города и увеличением нагрузки на сети. Он провел с представителями коммунального блока совещание, где были разработаны оперативны и долгосрочные мероприятия по водоочистке и промывке сетей. Ранее жители одного из домов по улице Ивана Захарова в Сургуте жаловались на грязную воду. Власти организовали подвоз чистой воды и провели гидравлическую промывку сетей
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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