В Сургуте ожидается перепад температур

В Сургуте (ХМАО) в ночь на 28 ноября на улицы города коммунальные службы выведу до 100 единиц техники. В соцсети власти города сообщили, что это связано с предстоящими перепадами температур и сильным гололедом.
«Завтра в Сургуте вновь ожидается перепад температуры воздуха. В настоящее время на территории города образовался сильный гололед. В ночную смену особое внимание будет уделено обработке проезжей части и тротуаров противогололедными материалами. На линию выйдут до 100 единиц техники», — сообщается в telegram-канале мэрии. Уточняется, что подрядчики работают в усиленном режиме.
В Октябрьском районе жители поселка Приобье пожаловались на отмену автобусов из-за гололеда. По их словам, также на фоне непогоды возникли проблемы с вызовом такси.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!