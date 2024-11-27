27 ноября 2024

В Сургуте ожидается перепад температур

© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за перепадов температур на дорогах образовалась ледяная корка
Из-за перепадов температур на дорогах образовалась ледяная корка Фото:

В Сургуте (ХМАО) в ночь на 28 ноября на улицы города коммунальные службы выведу до 100 единиц техники. В соцсети власти города сообщили, что это связано с предстоящими перепадами температур и сильным гололедом.

«Завтра в Сургуте вновь ожидается перепад температуры воздуха. В настоящее время на территории города образовался сильный гололед. В ночную смену особое внимание будет уделено обработке проезжей части и тротуаров противогололедными материалами. На линию выйдут до 100 единиц техники», — сообщается в telegram-канале мэрии. Уточняется, что подрядчики работают в усиленном режиме.

В Октябрьском районе жители поселка Приобье пожаловались на отмену автобусов из-за гололеда. По их словам, также на фоне непогоды возникли проблемы с вызовом такси.

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В Сургуте (ХМАО) в ночь на 28 ноября на улицы города коммунальные службы выведу до 100 единиц техники. В соцсети власти города сообщили, что это связано с предстоящими перепадами температур и сильным гололедом. «Завтра в Сургуте вновь ожидается перепад температуры воздуха. В настоящее время на территории города образовался сильный гололед. В ночную смену особое внимание будет уделено обработке проезжей части и тротуаров противогололедными материалами. На линию выйдут до 100 единиц техники», — сообщается в telegram-канале мэрии. Уточняется, что подрядчики работают в усиленном режиме. В Октябрьском районе жители поселка Приобье пожаловались на отмену автобусов из-за гололеда. По их словам, также на фоне непогоды возникли проблемы с вызовом такси.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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