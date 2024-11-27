Фадеев рассказал, почему решил возобновить группу SEREBRO

Макс Фадеев возобновил SEREBRO из-за интереса к их музыке

28 ноября 2024 в 07:31 Размер текста - 17 +

Макс Фадеев рассказал, что песни SEREBRO за последний год прослушали более 505 миллионов раз Фото: Размик Закарян © URA.RU Продюсер Максим Фадеев, родившийся в Кургане, рассказал, что одной из причин возобновить SEREBRO стал неугасающий интерес аудитории к их музыке. Суммарно за последний год треки группы прослушали более 505 миллионов раз, сообщил композитор в своих соцсетях. «Одной из причин, по которым я решил возобновить SEREBRO, стал неугасающий и растущий интерес аудитории к их музыке. Группы не существовало пять лет, мы не выпускали новый материал, но, несмотря на это, за последний год треки суммарно прослушали более 505 миллионов раз. Это является впечатляющим показателем, подтверждающим, что музыка группы стала культовой и продолжает находить отклик в сердцах миллионов слушателей», — рассказал Фадеев в своем telegram-канале. По словам продюсера, в последний год к нему в огромном количестве обращаются молодые музыканты. Они просят разрешения на переработку песен SEREBRO. Как отметил Макс Фадеев, это говорит о том, что творчество группы вдохновляет и новое поколение артистов. Фадеев рассказывал, что новый сингл группы SEREBRO будет сильно нестандартным. Он подчеркнул, что решил сделать песню такой, чтобы от нее не устали и не перелистнули ее. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Продюсер Максим Фадеев, родившийся в Кургане, рассказал, что одной из причин возобновить SEREBRO стал неугасающий интерес аудитории к их музыке. Суммарно за последний год треки группы прослушали более 505 миллионов раз, сообщил композитор в своих соцсетях. «Одной из причин, по которым я решил возобновить SEREBRO, стал неугасающий и растущий интерес аудитории к их музыке. Группы не существовало пять лет, мы не выпускали новый материал, но, несмотря на это, за последний год треки суммарно прослушали более 505 миллионов раз. Это является впечатляющим показателем, подтверждающим, что музыка группы стала культовой и продолжает находить отклик в сердцах миллионов слушателей», — рассказал Фадеев в своем telegram-канале. По словам продюсера, в последний год к нему в огромном количестве обращаются молодые музыканты. Они просят разрешения на переработку песен SEREBRO. Как отметил Макс Фадеев, это говорит о том, что творчество группы вдохновляет и новое поколение артистов. Фадеев рассказывал, что новый сингл группы SEREBRO будет сильно нестандартным. Он подчеркнул, что решил сделать песню такой, чтобы от нее не устали и не перелистнули ее.