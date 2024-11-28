Bild: ВСУ обратились к России с просьбой о переговорах

Бойцы ВСУ считают, что конфликт с Россией зашел в тупик, они видят выход только в переговорах. Об этом рассказал заместитель главреда немецкого издания Пауль Ронцхаймер после бесед с украинскими военными на передовой Донбасса.
«По моему личному мнению, война зашла в тупик <...> Мы должны закончить этот конфликт. Мы должны вести переговоры, но мы не хотим отдавать свою территорию», — привел Пауль Ронцхаймер слова украинского бойца с Красноармейского направления в материале издания Bild.
Также военный Украины отметил, что ее армия отступает последние три-четыре месяца. ВС РФ, по его словам, наращивают темпы, у них есть ресурсы для продолжения наступления, они превосходят ВСУ числом. У российской армии больше вооружений и боеприпасов.
Помимо этого, Ронцхаймер описал ситуацию на передовой как «кошмар». Он указал на быстрое продвижение ВС России, а также на то, что украинские бойцы чувствуют себя брошенными — как Западом, так и своим правительством.
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