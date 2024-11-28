Bild: ВСУ обратились к России с просьбой о переговорах

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ВС РФ превосходит украинские силы в количестве личного состава и вооружения, отметил боец ВСУ
ВС РФ превосходит украинские силы в количестве личного состава и вооружения, отметил боец ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Бойцы ВСУ считают, что конфликт с Россией зашел в тупик, они видят выход только в переговорах. Об этом рассказал заместитель главреда немецкого издания Пауль Ронцхаймер после бесед с украинскими военными на передовой Донбасса.

«По моему личному мнению, война зашла в тупик <...> Мы должны закончить этот конфликт. Мы должны вести переговоры, но мы не хотим отдавать свою территорию», — привел Пауль Ронцхаймер слова украинского бойца с Красноармейского направления в материале издания Bild

Также военный Украины отметил, что ее армия отступает последние три-четыре месяца. ВС РФ, по его словам, наращивают темпы, у них есть ресурсы для продолжения наступления, они превосходят ВСУ числом. У российской армии больше вооружений и боеприпасов.

Помимо этого, Ронцхаймер описал ситуацию на передовой как «кошмар». Он указал на быстрое продвижение ВС России, а также на то, что украинские бойцы чувствуют себя брошенными — как Западом, так и своим правительством.

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Бойцы ВСУ считают, что конфликт с Россией зашел в тупик, они видят выход только в переговорах. Об этом рассказал заместитель главреда немецкого издания Пауль Ронцхаймер после бесед с украинскими военными на передовой Донбасса. «По моему личному мнению, война зашла в тупик <...> Мы должны закончить этот конфликт. Мы должны вести переговоры, но мы не хотим отдавать свою территорию», — привел Пауль Ронцхаймер слова украинского бойца с Красноармейского направления в материале издания Bild.  Также военный Украины отметил, что ее армия отступает последние три-четыре месяца. ВС РФ, по его словам, наращивают темпы, у них есть ресурсы для продолжения наступления, они превосходят ВСУ числом. У российской армии больше вооружений и боеприпасов. Помимо этого, Ронцхаймер описал ситуацию на передовой как «кошмар». Он указал на быстрое продвижение ВС России, а также на то, что украинские бойцы чувствуют себя брошенными — как Западом, так и своим правительством.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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