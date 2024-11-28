Россияне получат январские выплаты досрочно

Россияне, которые традиционно получают свои социальные выплаты в начале января, смогут получить пособия и пенсии уже в конце декабря. Об этом сообщила депутат Госдумы Светлана Бессараб.
«Все, кто получает пенсии, пособия, зарплаты, различного рода социальные гарантии и выплаты в первые числа месяца, получат свои выплаты в конце декабря. Если выплаты приходятся на праздничные дни, то они производятся заблаговременно», — заявила Бессараб в разговоре с «Аргументы и факты».
Также январские выплаты коснутся единого пособия на детей, пособия беременным, пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет и ежемесячных выплат из материнского капитала на детей до 3 лет. Предварительно все эти выплаты будут начислены до 28 декабря.
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