Россияне получат январские выплаты досрочно

Депутат Бессараб: россияне получат январские выплаты в декабре
© Служба новостей «URA.RU»
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Январские пособия и иные выплаты будут выданы россиянам 28 декабря
Январские пособия и иные выплаты будут выданы россиянам 28 декабря Фото:

Россияне, которые традиционно получают свои социальные выплаты в начале января, смогут получить пособия и пенсии уже в конце декабря. Об этом сообщила депутат Госдумы Светлана Бессараб.

«Все, кто получает пенсии, пособия, зарплаты, различного рода социальные гарантии и выплаты в первые числа месяца, получат свои выплаты в конце декабря. Если выплаты приходятся на праздничные дни, то они производятся заблаговременно», — заявила Бессараб в разговоре с «Аргументы и факты».

Также январские выплаты коснутся единого пособия на детей, пособия беременным, пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет и ежемесячных выплат из материнского капитала на детей до 3 лет. Предварительно все эти выплаты будут начислены до 28 декабря.

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Россияне, которые традиционно получают свои социальные выплаты в начале января, смогут получить пособия и пенсии уже в конце декабря. Об этом сообщила депутат Госдумы Светлана Бессараб. «Все, кто получает пенсии, пособия, зарплаты, различного рода социальные гарантии и выплаты в первые числа месяца, получат свои выплаты в конце декабря. Если выплаты приходятся на праздничные дни, то они производятся заблаговременно», — заявила Бессараб в разговоре с «Аргументы и факты». Также январские выплаты коснутся единого пособия на детей, пособия беременным, пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет и ежемесячных выплат из материнского капитала на детей до 3 лет. Предварительно все эти выплаты будут начислены до 28 декабря.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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