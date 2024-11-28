В Одессе прогремели взрывы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВВС ВСУ сообщили о ракетной опасности в Одессе
ВВС ВСУ сообщили о ракетной опасности в Одессе Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Одессе прозвучали звуки взрывов. Об этом сообщают украинские СМИ.

«В Одессе слышны звуки взрывов», — сообщает РБК-Украина. Подробности о причинах и последствиях пока не уточняются. Также сообщается о взрывах в других регионах.

Мэр Одессы Геннадий Труханов обратился к жителям города с призывом обеспечить собственную безопасность. «Прошу всех оставаться в надежных укрытиях!» — заявил он.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Одессе прозвучали звуки взрывов. Об этом сообщают украинские СМИ. «В Одессе слышны звуки взрывов», — сообщает РБК-Украина. Подробности о причинах и последствиях пока не уточняются. Также сообщается о взрывах в других регионах. Мэр Одессы Геннадий Труханов обратился к жителям города с призывом обеспечить собственную безопасность. «Прошу всех оставаться в надежных укрытиях!» — заявил он.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...