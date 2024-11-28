В Одессе прогремели взрывы

ВВС ВСУ сообщили о ракетной опасности в Одессе
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Одессе прозвучали звуки взрывов. Об этом сообщают украинские СМИ.
«В Одессе слышны звуки взрывов», — сообщает РБК-Украина. Подробности о причинах и последствиях пока не уточняются. Также сообщается о взрывах в других регионах.
Мэр Одессы Геннадий Труханов обратился к жителям города с призывом обеспечить собственную безопасность. «Прошу всех оставаться в надежных укрытиях!» — заявил он.
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