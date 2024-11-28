В Харькове под обстрелом один из крупнейших районов города

28 ноября 2024 в 09:20 Размер текста - 17 +

Глава Харькова заявил о взрывах в городе Фото: U.S. Army Garrison / Eric Schultz В настоящий момент под обстрелом находится один из крупнейших районов города Харьков, находящегося под украинским контролем. Об этом заявил глава муниципалитета Игорь Терехов. «Предварительно удар был нанесен ракетой. Под обстрелом был один из крупнейших районов Харькова», — заявил Терехов в своем telegram-канале. До этого координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев говорил о детонации в пригороде Харькова. Тогда, по его словам, в результате удара ВС РФ были уничтожены солдаты ВСУ, а также поражена техника противника. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В настоящий момент под обстрелом находится один из крупнейших районов города Харьков, находящегося под украинским контролем. Об этом заявил глава муниципалитета Игорь Терехов. «Предварительно удар был нанесен ракетой. Под обстрелом был один из крупнейших районов Харькова», — заявил Терехов в своем telegram-канале. До этого координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев говорил о детонации в пригороде Харькова. Тогда, по его словам, в результате удара ВС РФ были уничтожены солдаты ВСУ, а также поражена техника противника.