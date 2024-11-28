Украинский расчет беспилотников сдался в плен ВС РФ с аппаратурой и дроном. Видео

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Расчет ВСУ добровольно сдался российской группировке «Запад»
Расчет ВСУ добровольно сдался российской группировке «Запад» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинский расчет беспилотников из 114-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ сдался в плен российским войскам в районе Новомлынска (Харьковская область). Об этом сообщили в российских силовых структурах, подчеркнув, что сдача произошла добровольно и вместе с дроном и аппаратурой.

«Расчет операторов БПЛА, состоящий из двух человек, принадлежавших 114-й отдельной бригаде территориальной обороны ВСУ, действуя в районе населенного пункта Новомлынск на Харьковском направлении <...> сдался в плен солдатам группировки войск „Запад“ ВС РФ», — рассказали РИА Новости в силовых структурах. Там отметили, что украинские бойцы добровольно сдались вместе с аппаратурой и дроном.

Ранее массовая сдача в плен военных Украины произошла в Курской области. Об этом сообщает «Царьград».

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Украинский расчет беспилотников из 114-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ сдался в плен российским войскам в районе Новомлынска (Харьковская область). Об этом сообщили в российских силовых структурах, подчеркнув, что сдача произошла добровольно и вместе с дроном и аппаратурой. «Расчет операторов БПЛА, состоящий из двух человек, принадлежавших 114-й отдельной бригаде территориальной обороны ВСУ, действуя в районе населенного пункта Новомлынск на Харьковском направлении <...> сдался в плен солдатам группировки войск „Запад“ ВС РФ», — рассказали РИА Новости в силовых структурах. Там отметили, что украинские бойцы добровольно сдались вместе с аппаратурой и дроном. Ранее массовая сдача в плен военных Украины произошла в Курской области. Об этом сообщает «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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