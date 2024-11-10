10 ноября 2024

В Челябинске усилят новыми машинами популярный маршрут троллейбуса

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Троллейбус Синара. Челябинск, троллейбус
На линию выпустят дополнительные машины (фото из архива) Фото:

В Челябинске усилят дополнительными машинами популярный маршрут троллейбуса №14, который соединяет Северо-Запад и ЧМК. Об этом доложили врио мэра Челябинска Алексею Лошкину на аппаратном совещании в мэрии.

«Сейчас на 14 маршруте троллейбуса работают 14 машин, на этой неделе будут добавлены еще девять. Мы мониторили ситуацию за последнюю неделю, это позволит стабилизировать пассажиропоток и люди не будут скапливаться на остановках», — доложил замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов.

Ксендов отметил, что новые троллейбусы на линию направит «Синара». Лошкин потребовал предоставлять ему всю оперативную информацию по данному вопросу.

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В Челябинске усилят дополнительными машинами популярный маршрут троллейбуса №14, который соединяет Северо-Запад и ЧМК. Об этом доложили врио мэра Челябинска Алексею Лошкину на аппаратном совещании в мэрии. «Сейчас на 14 маршруте троллейбуса работают 14 машин, на этой неделе будут добавлены еще девять. Мы мониторили ситуацию за последнюю неделю, это позволит стабилизировать пассажиропоток и люди не будут скапливаться на остановках», — доложил замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов. Ксендов отметил, что новые троллейбусы на линию направит «Синара». Лошкин потребовал предоставлять ему всю оперативную информацию по данному вопросу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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