В Челябинске усилят новыми машинами популярный маршрут троллейбуса

В Челябинске усилят дополнительными машинами популярный маршрут троллейбуса №14, который соединяет Северо-Запад и ЧМК. Об этом доложили врио мэра Челябинска Алексею Лошкину на аппаратном совещании в мэрии.
«Сейчас на 14 маршруте троллейбуса работают 14 машин, на этой неделе будут добавлены еще девять. Мы мониторили ситуацию за последнюю неделю, это позволит стабилизировать пассажиропоток и люди не будут скапливаться на остановках», — доложил замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов.
Ксендов отметил, что новые троллейбусы на линию направит «Синара». Лошкин потребовал предоставлять ему всю оперативную информацию по данному вопросу.
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