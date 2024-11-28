В Петербурге задержали мигрантов, кравших телефоны после объятий

В Санкт-Петербурге задержана группа мигрантов из Таджикистана, подозреваемых в серии карманных краж. По информации пресс-службы регионального Главка МВД РФ, злоумышленники обманывали жертв, предлагая спарринг или обнимая их, после чего крали ценные вещи, включая мобильные телефоны.
«Фигуранты высматривали хорошо одетых молодых людей, к которым подходили с предложением помериться силами. Пока потерпевший не успел опомниться, его сразу же хватали 'на бросок' или просто поднимали в воздух. От продолжения спарринга прохожий отказывался, предпочитая побыстрее уйти от надоедливого 'борца', в спешке не заметив пропажи из кармана брюк или куртки мобильного телефона», — сообщили в полиции, передает «Комсомольская правда».
В ходе расследования было установлено, что четверо граждан Таджикистана причастны к ряду краж, совершенных в различных районах Петербурга. В результате обысков у подозреваемых изъяты 15 мобильных телефонов, наличные деньги, банковские карты и новая брендированная одежда. В одной из квартир фигурантов также найдены наркотики. Все задержанные взяты под стражу, и по фактам краж возбуждены уголовные дела.
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