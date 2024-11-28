На сколько может вырасти ключевая ставка в декабре

На предстоящем декабрьском заседании совета директоров Банка России может быть принято решение о повышении ключевой ставки до 23%. Об этом сообщил первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов..
«Мы прогнозируем повышение в декабре до 23% и сохранение ее на протяжении всего 2025 года», — сказал Пьянов во время разговора с журналистами, его слова приводит ТАСС. Эксперт также охарактеризовал предполагаемое повышение ставки как «шторм» на процентном рынке.
Совет директоров ЦБ РФ 25 октября принял решение о повышении ключевой ставки на два процентных пункта, установив ее на уровне 21% годовых, что является рекордным значением. Следующее плановое собрание Совета директоров, посвященное вопросам ключевой ставки, запланировано на 20 декабря 2024 года.
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