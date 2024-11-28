На сколько может вырасти ключевая ставка в декабре

ВТБ: прогнозируется повышение ключевой ставки до 23% в декабре
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Банк России повысит ключевую ставку до 23% в декабре
Банк России повысит ключевую ставку до 23% в декабре Фото:

На предстоящем декабрьском заседании совета директоров Банка России может быть принято решение о повышении ключевой ставки до 23%. Об этом сообщил первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов..

«Мы прогнозируем повышение в декабре до 23% и сохранение ее на протяжении всего 2025 года», — сказал Пьянов во время разговора с журналистами, его слова приводит ТАСС. Эксперт также охарактеризовал предполагаемое повышение ставки как «шторм» на процентном рынке.

Совет директоров ЦБ РФ 25 октября принял решение о повышении ключевой ставки на два процентных пункта, установив ее на уровне 21% годовых, что является рекордным значением. Следующее плановое собрание Совета директоров, посвященное вопросам ключевой ставки, запланировано на 20 декабря 2024 года. 

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На предстоящем декабрьском заседании совета директоров Банка России может быть принято решение о повышении ключевой ставки до 23%. Об этом сообщил первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.. «Мы прогнозируем повышение в декабре до 23% и сохранение ее на протяжении всего 2025 года», — сказал Пьянов во время разговора с журналистами, его слова приводит ТАСС. Эксперт также охарактеризовал предполагаемое повышение ставки как «шторм» на процентном рынке. Совет директоров ЦБ РФ 25 октября принял решение о повышении ключевой ставки на два процентных пункта, установив ее на уровне 21% годовых, что является рекордным значением. Следующее плановое собрание Совета директоров, посвященное вопросам ключевой ставки, запланировано на 20 декабря 2024 года. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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