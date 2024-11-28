Мигрант не смог изнасиловать женщину в Екатеринбурге и надругался над ее дочкой

29 ноября 2024 в 08:04 Размер текста - 17 +

Мужчину задержали, ему грозит российская тюрьма, а потом депортация Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Екатеринбурге гражданин Узбекистана пытался изнасиловать местную жительницу, которая сумела от него сбежать. Ранее она же обвинила этого мужчина в домогательствах к своей маленькой дочери. Подробности нового эпизода URA.RU раскрыл источник. «Они жили в одном общежитии на Надеждинской. Как-то ранним утром женщина проснулась от того, что на нее кто-то лег сверху. Это оказался пьяный сосед. Он начал целовать ее в шею, трогать руками за бедра. Женщина сумела дать отпор, оттолкнула мужчину и убежала из комнаты», — рассказал собеседник агентства. По версии следствия, в ту же ночь мужчина совершил сексуальное насилие над шестилетней дочерью потерпевшей. Мать обратилась в полицию, мужчина был задержан. Это оказался 37-летний гражданин Узбекистана, нелегал. В отношении его возбуждены уголовные дела по статьям 132 УК РФ — «Насильственные действия сексуального характера» и ч. 3 ст. 30 «Приготовление к преступлению и покушение на преступление». Ранее в пресс-службе свердловского управления СКР отказались от комментария. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге гражданин Узбекистана пытался изнасиловать местную жительницу, которая сумела от него сбежать. Ранее она же обвинила этого мужчина в домогательствах к своей маленькой дочери. Подробности нового эпизода URA.RU раскрыл источник. «Они жили в одном общежитии на Надеждинской. Как-то ранним утром женщина проснулась от того, что на нее кто-то лег сверху. Это оказался пьяный сосед. Он начал целовать ее в шею, трогать руками за бедра. Женщина сумела дать отпор, оттолкнула мужчину и убежала из комнаты», — рассказал собеседник агентства. По версии следствия, в ту же ночь мужчина совершил сексуальное насилие над шестилетней дочерью потерпевшей. Мать обратилась в полицию, мужчина был задержан. Это оказался 37-летний гражданин Узбекистана, нелегал. В отношении его возбуждены уголовные дела по статьям 132 УК РФ — «Насильственные действия сексуального характера» и ч. 3 ст. 30 «Приготовление к преступлению и покушение на преступление». Ранее в пресс-службе свердловского управления СКР отказались от комментария.