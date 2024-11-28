Действовали в Челябинске, Екатеринбурге, Краснодаре: дилеров отправили в колонию

Краснодарский краевой суд отправил на длительные сроки в колонию участников нарко-ОПГ, действовавшей на территории края, Челябинской и Свердловской областях, и также в других регионах РФ. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по Челябинской области, им присуждены сроки от 13 до 16 лет в колонии строгого режима.
«Краснодарским краевым судом с участием присяжных заседателей признаны виновными пятеро жители РФ в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств в особо крупном размере, а также покушение на незаконный сбыт). Судебной инстанцией подсудимые признаны виновными и приговорены к лишению свободы на срок от 13 до 16 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.
Сотрудники челябинского управления ФСБ действовали совместно с коллегами из Краснодарского края. Совместными усилиями в марте 2022 года им удалось ликвидировать деятельность ОПГ. Было установлено, что в Краснодарском крае участники организовали нарколабораторию, планировали сбывать запрещенные вещества через интернет. При обысках в подполье обнаружили 29 килограмм мефедрона.
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