Действовали в Челябинске, Екатеринбурге, Краснодаре: дилеров отправили в колонию

В Краснодаре вынесли приговор дилерам из Челябинска и Екатеринбурга

28 ноября 2024 в 14:03 Размер текста - 17 +

Участники нарко-ОПГ проведут в колонии от 13 до 16 лет Фото: Денис Моргунов © URA.RU Краснодарский краевой суд отправил на длительные сроки в колонию участников нарко-ОПГ, действовавшей на территории края, Челябинской и Свердловской областях, и также в других регионах РФ. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по Челябинской области, им присуждены сроки от 13 до 16 лет в колонии строгого режима. «Краснодарским краевым судом с участием присяжных заседателей признаны виновными пятеро жители РФ в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств в особо крупном размере, а также покушение на незаконный сбыт). Судебной инстанцией подсудимые признаны виновными и приговорены к лишению свободы на срок от 13 до 16 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону. Сотрудники челябинского управления ФСБ действовали совместно с коллегами из Краснодарского края. Совместными усилиями в марте 2022 года им удалось ликвидировать деятельность ОПГ. Было установлено, что в Краснодарском крае участники организовали нарколабораторию, планировали сбывать запрещенные вещества через интернет. При обысках в подполье обнаружили 29 килограмм мефедрона. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Краснодарский краевой суд отправил на длительные сроки в колонию участников нарко-ОПГ, действовавшей на территории края, Челябинской и Свердловской областях, и также в других регионах РФ. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по Челябинской области, им присуждены сроки от 13 до 16 лет в колонии строгого режима. «Краснодарским краевым судом с участием присяжных заседателей признаны виновными пятеро жители РФ в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств в особо крупном размере, а также покушение на незаконный сбыт). Судебной инстанцией подсудимые признаны виновными и приговорены к лишению свободы на срок от 13 до 16 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону. Сотрудники челябинского управления ФСБ действовали совместно с коллегами из Краснодарского края. Совместными усилиями в марте 2022 года им удалось ликвидировать деятельность ОПГ. Было установлено, что в Краснодарском крае участники организовали нарколабораторию, планировали сбывать запрещенные вещества через интернет. При обысках в подполье обнаружили 29 килограмм мефедрона.