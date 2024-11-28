Риелторы назвали самые подешевевшие квартиры в Сургуте

В Сургуте больше всего подешевели двухкомнатные квартиры. За октябрь стоимость квадратного метра «двушек» в городе упала почти на 1%, сообщают аналитики компании «Этажи».
«Удельная цена двухкомнатных квартир составила 125 676 рублей за квадратный метр, став меньше на 0,46%», — следует из исследования риелторов. Вместе с этим за месяц в городе примерно на полпроцента снизились цены на однокомнатные квартиры и «трешки». Средние цены по объектам составили около 133 и 120 тысяч за «квадрат» соответственно.
Большая недвижимость в Сургуте напротив немного подскочила в цене. «Цена за квадратный метр многокомнатных квартир составила 116 500 рублей», — говорится в исследовании. Средняя стоимость «квадрата» подобного жилья в городе таким образом увеличилась более чем на 1%.
Несмотря на то, что за октябрь стоимость вторичной недвижимости в целом снизилась, по сравнению с прошлым годом аналитики отмечают рост цен. Так, квадратный метр «вторички» подорожал на 1,13%.
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