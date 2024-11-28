Россия передала Украине семь детей

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Россия передала при посредничестве Катара детей
Россия передала при посредничестве Катара детей Фото:

Россия передала Украине семь детей с участием посредника из Катара. Об этом сообщает ТАСС.

«Воссоединение семей состоялось в катарском посольстве в Москве», — передает корреспондент ТАСС. Встреча состоялась при участии посла Катара Ахмеда бен Насера бен Джасима Аль Тани и Марии Львовой-Беловой, представителя уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка.

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Россия передала Украине семь детей с участием посредника из Катара. Об этом сообщает ТАСС. «Воссоединение семей состоялось в катарском посольстве в Москве», — передает корреспондент ТАСС. Встреча состоялась при участии посла Катара Ахмеда бен Насера бен Джасима Аль Тани и Марии Львовой-Беловой, представителя уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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