Россия передала при посредничестве Катара детей
Россия передала Украине семь детей с участием посредника из Катара. Об этом сообщает ТАСС.
«Воссоединение семей состоялось в катарском посольстве в Москве», — передает корреспондент ТАСС. Встреча состоялась при участии посла Катара Ахмеда бен Насера бен Джасима Аль Тани и Марии Львовой-Беловой, представителя уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка.
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