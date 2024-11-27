27 ноября 2024

В ХМАО запустят дополнительные поезда на Новый год

РЖД запустит дополнительные поезда в ХМАО в новогодние каникулы
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
РЖД запустят дополнительные поезда в ХМАО на Новый год
РЖД запустят дополнительные поезда в ХМАО на Новый год Фото:

На новогодние праздники РЖД запустят дополнительные поезда, которые соединят Екатеринбург, Пермь и Челябинск с городами Югры. Рейсы будут курсировать с конца декабря по середину января, сообщила пресс-служба Свердловской железной дороги.

«Для удовлетворения повышенного спроса пассажиров на поездки в период новогодних праздников на Свердловской железной дороге назначены дополнительные поезда дальнего следования. Добавлены составы на маршрутах из Екатеринбурга в Нижневартовск (29 декабря), из Нижневартовска в Екатеринбург и Пермь (30 декабря), из Нижневартовска через Екатеринбург в Челябинск (8 и 12 января), из Екатеринбурга через Нижневартовск в Приобье (28 декабря) и обратно (30 декабря)», — сообщила пресс-служба на официальном сайте СвЖД.

Планируется увеличить количество поездов между городами ХМАО и в южном направлении. В целом на новогодние каникулы назначено более 40 дополнительных рейсов по наиболее популярным направлениям.

Ранее URA.RU писало, что поезд Деда Мороза в этом году не приедет в Югру. Пресс-служба СвЖД объяснила причину изменения маршрута.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На новогодние праздники РЖД запустят дополнительные поезда, которые соединят Екатеринбург, Пермь и Челябинск с городами Югры. Рейсы будут курсировать с конца декабря по середину января, сообщила пресс-служба Свердловской железной дороги. «Для удовлетворения повышенного спроса пассажиров на поездки в период новогодних праздников на Свердловской железной дороге назначены дополнительные поезда дальнего следования. Добавлены составы на маршрутах из Екатеринбурга в Нижневартовск (29 декабря), из Нижневартовска в Екатеринбург и Пермь (30 декабря), из Нижневартовска через Екатеринбург в Челябинск (8 и 12 января), из Екатеринбурга через Нижневартовск в Приобье (28 декабря) и обратно (30 декабря)», — сообщила пресс-служба на официальном сайте СвЖД. Планируется увеличить количество поездов между городами ХМАО и в южном направлении. В целом на новогодние каникулы назначено более 40 дополнительных рейсов по наиболее популярным направлениям. Ранее URA.RU писало, что поезд Деда Мороза в этом году не приедет в Югру. Пресс-служба СвЖД объяснила причину изменения маршрута.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...