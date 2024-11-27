В ХМАО запустят дополнительные поезда на Новый год

На новогодние праздники РЖД запустят дополнительные поезда, которые соединят Екатеринбург, Пермь и Челябинск с городами Югры. Рейсы будут курсировать с конца декабря по середину января, сообщила пресс-служба Свердловской железной дороги.
«Для удовлетворения повышенного спроса пассажиров на поездки в период новогодних праздников на Свердловской железной дороге назначены дополнительные поезда дальнего следования. Добавлены составы на маршрутах из Екатеринбурга в Нижневартовск (29 декабря), из Нижневартовска в Екатеринбург и Пермь (30 декабря), из Нижневартовска через Екатеринбург в Челябинск (8 и 12 января), из Екатеринбурга через Нижневартовск в Приобье (28 декабря) и обратно (30 декабря)», — сообщила пресс-служба на официальном сайте СвЖД.
Планируется увеличить количество поездов между городами ХМАО и в южном направлении. В целом на новогодние каникулы назначено более 40 дополнительных рейсов по наиболее популярным направлениям.
Ранее URA.RU писало, что поезд Деда Мороза в этом году не приедет в Югру. Пресс-служба СвЖД объяснила причину изменения маршрута.
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