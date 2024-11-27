Ущерб 30 млн: новые подробности по делу свердловского вице-мэра

Замглавы Дегтярска (Свердловская область) Андрея Ильина обвиняют в том, что он подписал акты о завершении ремонтных работ водопровода, хотя они не были выполнены до конца. Таким образом, по мнению силовиков, чиновник причинил ущерб округу на сумму не менее 30 миллионов рублей. Об этом говорится в материалах дела, с которыми ознакомилось URA.RU.
«С 1 января по 11 ноября Ильин, выйдя за пределы полномочий, подписал акты о выполнении работ по капремонту водопровода. Хотя ему было достоверно известно, что работы по муниципальному контракту не были выполнены до конца. Это повлекло нарушение прав и законных интересов граждан или организаций, а также причинение ущерба бюджету Дегтярска и Свердловской области на сумму не менее 30 млн рублей», — утверждает следствие.
О том, что его задержали, URA.RU сообщило днем. В операции участвовали своевременно отреагировавшие оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального ГУ МВД. Дома у чиновника прошли обыски. Ему предъявили обвинение в крупной взятке и превышении должностных полномочий.
Кроме того, в Следственный комитет был доставлен и его начальник — мэр Вадим Пильников. Его подозревают в таком же преступлении. Также силовики работают и с директором МКУ «УЖКХ» Игорем Капустником. Он в беседе с URA.RU заявил, что находится на больничном, но слышал о визите «погон» в мэрию.
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