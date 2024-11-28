«Клиент будет доволен»: Путин рассказал о превосходстве российского оружия над западным

Путин: российские ракеты Х-101 превосходят европейские ракеты по дальности
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин заявил, что в России в скором времени появятся новые виды вооружения
Путин заявил, что в России в скором времени появятся новые виды вооружения Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия обладает уникальным оружием, которое по дальности в разы превышает ракеты европейского производства. Речь идет о российской ракете Х-101. О превосходстве этой и других ракет над западными рассказал президент РФ Владимир Путин.

«Российская ракета Х-101 значительно превышает системы европейского производства по дальности», — заявил Путин во время заседания ОДКБ. Трансляция велась на телеканале «Россия-24». Он добавил, что модификации ракетного комплекса «Искандер» являются российскими аналогами всех трех модификаций ATACMS.

В дополнение к этому, Путин упомянул о разработке новых видов вооружений, которые могут появиться в ближайшем будущем. «Клиент может быть доволен», — подчеркнул президент.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия обладает уникальным оружием, которое по дальности в разы превышает ракеты европейского производства. Речь идет о российской ракете Х-101. О превосходстве этой и других ракет над западными рассказал президент РФ Владимир Путин. «Российская ракета Х-101 значительно превышает системы европейского производства по дальности», — заявил Путин во время заседания ОДКБ. Трансляция велась на телеканале «Россия-24». Он добавил, что модификации ракетного комплекса «Искандер» являются российскими аналогами всех трех модификаций ATACMS. В дополнение к этому, Путин упомянул о разработке новых видов вооружений, которые могут появиться в ближайшем будущем. «Клиент может быть доволен», — подчеркнул президент.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...