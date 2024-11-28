«Клиент будет доволен»: Путин рассказал о превосходстве российского оружия над западным

Россия обладает уникальным оружием, которое по дальности в разы превышает ракеты европейского производства. Речь идет о российской ракете Х-101. О превосходстве этой и других ракет над западными рассказал президент РФ Владимир Путин.
«Российская ракета Х-101 значительно превышает системы европейского производства по дальности», — заявил Путин во время заседания ОДКБ. Трансляция велась на телеканале «Россия-24». Он добавил, что модификации ракетного комплекса «Искандер» являются российскими аналогами всех трех модификаций ATACMS.
В дополнение к этому, Путин упомянул о разработке новых видов вооружений, которые могут появиться в ближайшем будущем. «Клиент может быть доволен», — подчеркнул президент.
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