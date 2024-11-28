Пермские пожарные потушили автобус, который съехал с дороги и загорелся. Видео

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Огонь полностью потушен сотрудниками краевого ГУ МЧС
Огонь полностью потушен сотрудниками краевого ГУ МЧС Фото:

В Перми пожарные потушили автобус, который выехал на железнодорожные пути и загорелся. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.

«Автобус загорелся во время движения и съехал в кювет. Все 20 пассажиров смогли выбраться из транспорта самостоятельно», — уточнили в краевом управлении МЧС. На месте продолжат работать восемь специалистов ГУ МЧС по Пермскому краю и две единицы техники.

ЧП с автобусом №15 в Кировском районе произошло в 16:27. По предварительным данным, погибших и пострадавших в результате происшествия нет.

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В Перми пожарные потушили автобус, который выехал на железнодорожные пути и загорелся. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю. «Автобус загорелся во время движения и съехал в кювет. Все 20 пассажиров смогли выбраться из транспорта самостоятельно», — уточнили в краевом управлении МЧС. На месте продолжат работать восемь специалистов ГУ МЧС по Пермскому краю и две единицы техники. ЧП с автобусом №15 в Кировском районе произошло в 16:27. По предварительным данным, погибших и пострадавших в результате происшествия нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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