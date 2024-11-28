Огонь полностью потушен сотрудниками краевого ГУ МЧС
В Перми пожарные потушили автобус, который выехал на железнодорожные пути и загорелся. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.
«Автобус загорелся во время движения и съехал в кювет. Все 20 пассажиров смогли выбраться из транспорта самостоятельно», — уточнили в краевом управлении МЧС. На месте продолжат работать восемь специалистов ГУ МЧС по Пермскому краю и две единицы техники.
ЧП с автобусом №15 в Кировском районе произошло в 16:27. По предварительным данным, погибших и пострадавших в результате происшествия нет.
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