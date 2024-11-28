Мэр Перми рассказал об автобусе, упавшем с моста

Глава Перми Эдуард Соснин взял на контроль происшествие на мосту в Кировском районе, где упал автобус с пассажирами. Подробности мэр рассказал в своем telegram-канале.
«В районе улицы Светлогорской произошло ЧП — автобус маршрута №15 наехал на препятствие и съехал с проезжей части на железнодорожные пути. После этого произошло возгорание», — сообщил Соснин.
Мэр добавил, что пассажиры успели покинуть салон, погибших в результате аварии нет. На месте ДТП работают оперативные службы. Пожар ликвидировали.
Ранее стало известно, что автобус упал с моста на железнодорожные пути. По словам пресс-службы департамента транспорта Перми, водитель потерял управление.
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