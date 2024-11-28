Мэрия Екатеринбурга закупит сотни новых автобусов, трамваев и троллейбусов

28 ноября 2024 в 19:39 Размер текста - 17 +

План по обновлению машин установили на два года (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU Администрация Екатеринбурга в ближайшие два года планирует закупить почти 400 новых автобусов, 100 трамваев и 75 троллейбусов. Об этом сообщает неофициальный telegram-канал мэрии. «В следующем году Екатеринбург планирует закупить 185 автобусов, 50 трамваев и 50 троллейбусов. В 2026-м — 210 автобусов, 50 трамваев и 25 троллейбусов», — следует из поста. Отмечается, что на это указывает документ планирования регулярных транспортных перевозок. Накануне в Екатеринбург поступили первые два низкопольных троллейбуса, закупленные в рамках транспортной реформы, от компании «Синара». До конца декабря 2024-го город получит еще 48 таких машин. После заключения контракта власти сразу же перешли к обновлению трамвайного парка — новый транспорт планируют поставить к 23 декабря. Масштабную транспортную реформу Орлов анонсировал в начале марта. С ее помощью власти надеются выйти из кризиса — обновить автобусы и трамваи, улучшить качество обслуживания пассажиров, поднять зарплаты сотрудникам отрасли и многое другое. Главные его заявления — в сбойке URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Администрация Екатеринбурга в ближайшие два года планирует закупить почти 400 новых автобусов, 100 трамваев и 75 троллейбусов. Об этом сообщает неофициальный telegram-канал мэрии. «В следующем году Екатеринбург планирует закупить 185 автобусов, 50 трамваев и 50 троллейбусов. В 2026-м — 210 автобусов, 50 трамваев и 25 троллейбусов», — следует из поста. Отмечается, что на это указывает документ планирования регулярных транспортных перевозок. Накануне в Екатеринбург поступили первые два низкопольных троллейбуса, закупленные в рамках транспортной реформы, от компании «Синара». До конца декабря 2024-го город получит еще 48 таких машин. После заключения контракта власти сразу же перешли к обновлению трамвайного парка — новый транспорт планируют поставить к 23 декабря. Масштабную транспортную реформу Орлов анонсировал в начале марта. С ее помощью власти надеются выйти из кризиса — обновить автобусы и трамваи, улучшить качество обслуживания пассажиров, поднять зарплаты сотрудникам отрасли и многое другое. Главные его заявления — в сбойке URA.RU.