Мэрия Екатеринбурга закупит сотни новых автобусов, трамваев и троллейбусов

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Передача новых автобусов, полученных Екатеринбургом в лизинг в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Екатеринбург, автобус, общественный транспорт, низкопольный автобус, город екатеринбург, герб екатеринбурга
План по обновлению машин установили на два года (архивное фото) Фото:

Администрация Екатеринбурга в ближайшие два года планирует закупить почти 400 новых автобусов, 100 трамваев и 75 троллейбусов. Об этом сообщает неофициальный telegram-канал мэрии.

«В следующем году Екатеринбург планирует закупить 185 автобусов, 50 трамваев и 50 троллейбусов. В 2026-м — 210 автобусов, 50 трамваев и 25 троллейбусов», — следует из поста. Отмечается, что на это указывает документ планирования регулярных транспортных перевозок.

Накануне в Екатеринбург поступили первые два низкопольных троллейбуса, закупленные в рамках транспортной реформы, от компании «Синара». До конца декабря 2024-го город получит еще 48 таких машин. После заключения контракта власти сразу же перешли к обновлению трамвайного парка — новый транспорт планируют поставить к 23 декабря.

Масштабную транспортную реформу Орлов анонсировал в начале марта. С ее помощью власти надеются выйти из кризиса — обновить автобусы и трамваи, улучшить качество обслуживания пассажиров, поднять зарплаты сотрудникам отрасли и многое другое. Главные его заявления — в сбойке URA.RU.

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Администрация Екатеринбурга в ближайшие два года планирует закупить почти 400 новых автобусов, 100 трамваев и 75 троллейбусов. Об этом сообщает неофициальный telegram-канал мэрии. «В следующем году Екатеринбург планирует закупить 185 автобусов, 50 трамваев и 50 троллейбусов. В 2026-м — 210 автобусов, 50 трамваев и 25 троллейбусов», — следует из поста. Отмечается, что на это указывает документ планирования регулярных транспортных перевозок. Накануне в Екатеринбург поступили первые два низкопольных троллейбуса, закупленные в рамках транспортной реформы, от компании «Синара». До конца декабря 2024-го город получит еще 48 таких машин. После заключения контракта власти сразу же перешли к обновлению трамвайного парка — новый транспорт планируют поставить к 23 декабря. Масштабную транспортную реформу Орлов анонсировал в начале марта. С ее помощью власти надеются выйти из кризиса — обновить автобусы и трамваи, улучшить качество обслуживания пассажиров, поднять зарплаты сотрудникам отрасли и многое другое. Главные его заявления — в сбойке URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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