В Екатеринбург поступили первые два низкопольных троллейбуса, закупленные в рамках транспортной реформы, от компании «Синара». До конца декабря город получит еще 48 таких машин. Об этом рассказал мэр Алексей Орлов в своем telegram-канале.
«Каждая машина вмещает 90 человек и может проходить 20 километров без подключения к сети. Это очень удобно в условиях оживленного трафика. В троллейбусах есть USB-зарядки, видеонаблюдение, автоматическая система пожаротушения, кондиционеры, откидной пандус для маломобильных граждан и многое другое», — пояснил мэр.
Контракт на поставку 50 новых троллейбусов стоимостью 1,65 миллиарда рублей выиграла группа «Синара», несмотря на жалобу второго участника — волгоградской компании «Транс-Альфа». Ей мэрия отказала, так как предложенные модели транспорта были с остеклением в обивке и лишними окнами.
Масштабную транспортную реформу Орлов анонсировал в начале марта. С ее помощью власти надеются выйти из кризиса — обновить автобусы и трамваи, улучшить качество обслуживания пассажиров, поднять зарплаты сотрудникам отрасли и многое другое. Главные его заявления — в сбойке URA.RU.
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