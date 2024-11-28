Почему мигранты становятся одной из главных проблем ОДКБ

Незаконная миграция стала одним из серьезных вызовов для всех стран-участниц ОДКБ. На саммите в Астане 28 ноября, в публичной части лидеры не сделали на этом акцент, но в кулуарах тема звучит постоянно. И ожидается, что уже в 2025 году будут принятые серьезные важные решения. Эксперты пояснили URA.RU, что это связано с тем, что миграционная политика в рамках ОДКБ является той областью, где решения должны приниматься совместно, поскольку угрозы — общие для всех.
Так получилось, что как незадолго до астанинского саммита ОДКБ произошла эскалация в зоне СВО. Поэтому открытая часть выступления президента РФ Владимира Путина была посвящена этим событиям. Ему нужно было объяснить коллегам, что происходит в украинском конфликте сейчас.
Однако тема нелегальной миграции вошла в итоговую декларацию саммита. Лидеры подтвердили «приверженность укреплению и совершенствованию коллективных усилий в области борьбы с нелегальной миграцией». Эксперты объяснили URA.RU, что пусть не все страны ОДКБ, как Россия, сталкиваются с реальной проблемой мигрантов-нелегалов, а иногда и приехавших в страну абсолютно законно, это общая тема. В любой момент она может коснуться каждого государства.
После мартовского теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», который совершили выходцы из Таджикистана, несмотря на сопротивление лоббистов, Россия начала ужесточать свою миграционную политику. Этот процесс до сих пор идет: миграционное законодательство дополняется все новыми нормами.
Но это касается только России: у партнеров по ОДКБ нет единого курса по наведению порядка в этой сфере, рассказал URA.RU член СПЧ Кирилл Кабанов. А ведь из Таджикистана и Киргизии (членов Организации) в Россию нередко перебираются носители радикальной идеологии. «Об угрозах, которые несут эти люди, откровенно говорят в ФСБ и Совбезе. Это не нравится нашим партнерам в Таджикистане. Но это правда: ежегодно ФСБ раскрывает 70-80 спящих террористических ячеек, и меньше их от этого не становится, — подчеркивает Кабанов. — Это ячейки, которые представляют реальную угрозу безопасности. Ситуация усугубляется и в местах лишения свободы, куда попадают мигранты с радикальными взглядами или там примыкающими к ячейкам. Эта масса критическая».
По мнению Кабанова, на полях ОДКБ России наверняка пришлось ответить на не самые удобные вопросы по этой теме. Даже если в публичной части это особо не афишировали. Возможно, это потому, что как бывшим республикам Советского Союза странам ОДКБ важно показать свою общность, отсутствие разногласий в миграционном вопросе.
Вместе с тем, как рассказал URA.RU советник российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников, у союзников тоже есть проблемы с мигрантами, например, выходцами из Афганистана в Таджикистане. «В Киргизии возникают протесты после появления мигрантов из Индии, которые готовы выполнять многие виды работ за небольшое денежное вознаграждение и фактически лишают работы местное население, которое вынуждено ехать в России, — объяснил Иванников. — Подобрать единый шаблон для решения миграционной проблемы невозможно. Это вопрос и межгосударственный, и внутригосударственный: большинство межнациональных конфликтов, как и военных, начинаются с экономики в стране».
Казахстан, где и проходил саммит ОДКБ, тема миграции тоже волнует, считает завотделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев. «В Казахстане много мигрантов-киргизов. Поэтому Москва и Астана заинтересованы в контроле за миграционными процессами, — убежден Евсеев. — А вот остальные страны ОДКБ, прежде всего, Киргизия и Таджикистан, являются донорами, „поставщиками“ мигрантов. Тем не менее, в рамках ОДКБ возможно принятие мер контроля за мигрантами для предотвращения террористических угроз, незаконного экспорта наркотиков. Не просто запретить, а обезопасить себя по отдельным, самым уязвимым направлениям».
По мнению аналитика Белорусского института стратегических исследований Ольги Лазоркиной, проблема миграции многосторонняя. «Россия идет по пути упорядочивания миграционного законодательства. В Беларуси разделяют эту позицию, так как она продиктована вопросами безопасности. Кроме того, мы видим, что нельзя бесконечно откладывать тему мирного сосуществования разных культур и народов. Именно миграция поднимает ее на иной уровень. Толерантность давно стала визитной карточкой Беларуси, но когда вводят культуру „отмены“ стран и народов, то разработка механизмов защиты неизбежна», — заключила эксперт.
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