Самолет Airbus A330, летевший из Таиланда на посадку в Екатеринбург из-за угрозы взрыва, благополучно сел. Для проведения оперативных действий к судну стянули силовиков. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УФСБ.
«В международном аэропорту Кольцово благополучно приземлился Airbus A330», — следует из сообщения. Корреспондент агентства с места событий отмечает, что о посадке самолета объявили по громкой связи, после чего полицейские с автоматами отправились к двери, откуда должны выходить пассажиры.
На борту также работали кинологи, но ничего опасного и запрещенного не нашли как в самолете, так и у пассажиров. По словам очевидца, люди не были в курсе причины экстренной посадки, им об этом рассказали только в аэропорту. «Дочка узнала от меня. По ее словам, другие пассажиры тоже все от родных узнали. Сейчас их в автобусы сажают», — отметил собеседник.
О том, что самолет из Таиланда вынужденно направили в Кольцово, стало известно примерно в 18:30. К посадочной полосе оперативно направили силовиков, медиков и пожарных.
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