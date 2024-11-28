В Екатеринбурге экстренно посадили самолет из Таиланда: что происходит в аэропорту. Фото, видео

В Екатеринбурге экстренно посадили самолет из Таиланда
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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, кольцово, аэрофлот, самолет, обработка самолета, антиобледелительная жидкость, airbus321, эйрбас321
Пассажиров и самолет обыскали кинологи (архивное фото) Фото:

Самолет Airbus A330, летевший из Таиланда на посадку в Екатеринбург из-за угрозы взрыва, благополучно сел. Для проведения оперативных действий к судну стянули силовиков. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УФСБ.

«В международном аэропорту Кольцово благополучно приземлился Airbus A330», — следует из сообщения. Корреспондент агентства с места событий отмечает, что о посадке самолета объявили по громкой связи, после чего полицейские с автоматами отправились к двери, откуда должны выходить пассажиры.

На борту также работали кинологи, но ничего опасного и запрещенного не нашли как в самолете, так и у пассажиров. По словам очевидца, люди не были в курсе причины экстренной посадки, им об этом рассказали только в аэропорту. «Дочка узнала от меня. По ее словам, другие пассажиры тоже все от родных узнали. Сейчас их в автобусы сажают», — отметил собеседник.

О том, что самолет из Таиланда вынужденно направили в Кольцово, стало известно примерно в 18:30. К посадочной полосе оперативно направили силовиков, медиков и пожарных.

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Самолет Airbus A330, летевший из Таиланда на посадку в Екатеринбург из-за угрозы взрыва, благополучно сел. Для проведения оперативных действий к судну стянули силовиков. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УФСБ. «В международном аэропорту Кольцово благополучно приземлился Airbus A330», — следует из сообщения. Корреспондент агентства с места событий отмечает, что о посадке самолета объявили по громкой связи, после чего полицейские с автоматами отправились к двери, откуда должны выходить пассажиры. На борту также работали кинологи, но ничего опасного и запрещенного не нашли как в самолете, так и у пассажиров. По словам очевидца, люди не были в курсе причины экстренной посадки, им об этом рассказали только в аэропорту. «Дочка узнала от меня. По ее словам, другие пассажиры тоже все от родных узнали. Сейчас их в автобусы сажают», — отметил собеседник. О том, что самолет из Таиланда вынужденно направили в Кольцово, стало известно примерно в 18:30. К посадочной полосе оперативно направили силовиков, медиков и пожарных.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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