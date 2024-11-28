В Екатеринбурге экстренно посадили самолет из Таиланда: что происходит в аэропорту. Фото, видео

В Екатеринбурге экстренно посадили самолет из Таиланда

28 ноября 2024 в 20:23 Размер текста - 17 +

Пассажиров и самолет обыскали кинологи (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Самолет Airbus A330, летевший из Таиланда на посадку в Екатеринбург из-за угрозы взрыва, благополучно сел. Для проведения оперативных действий к судну стянули силовиков. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УФСБ. «В международном аэропорту Кольцово благополучно приземлился Airbus A330», — следует из сообщения. Корреспондент агентства с места событий отмечает, что о посадке самолета объявили по громкой связи, после чего полицейские с автоматами отправились к двери, откуда должны выходить пассажиры. На борту также работали кинологи, но ничего опасного и запрещенного не нашли как в самолете, так и у пассажиров. По словам очевидца, люди не были в курсе причины экстренной посадки, им об этом рассказали только в аэропорту. «Дочка узнала от меня. По ее словам, другие пассажиры тоже все от родных узнали. Сейчас их в автобусы сажают», — отметил собеседник. О том, что самолет из Таиланда вынужденно направили в Кольцово, стало известно примерно в 18:30. К посадочной полосе оперативно направили силовиков, медиков и пожарных. Фото: Сергей Бодров / URA.RU Фото: Сергей Бодров / URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Самолет Airbus A330, летевший из Таиланда на посадку в Екатеринбург из-за угрозы взрыва, благополучно сел. Для проведения оперативных действий к судну стянули силовиков. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УФСБ. «В международном аэропорту Кольцово благополучно приземлился Airbus A330», — следует из сообщения. Корреспондент агентства с места событий отмечает, что о посадке самолета объявили по громкой связи, после чего полицейские с автоматами отправились к двери, откуда должны выходить пассажиры. На борту также работали кинологи, но ничего опасного и запрещенного не нашли как в самолете, так и у пассажиров. По словам очевидца, люди не были в курсе причины экстренной посадки, им об этом рассказали только в аэропорту. «Дочка узнала от меня. По ее словам, другие пассажиры тоже все от родных узнали. Сейчас их в автобусы сажают», — отметил собеседник. О том, что самолет из Таиланда вынужденно направили в Кольцово, стало известно примерно в 18:30. К посадочной полосе оперативно направили силовиков, медиков и пожарных.