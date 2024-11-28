Патрушев меняет систему контроля за мусором

В России меняется система контроля за отходами, что позволит ускорить ликвидацию мусорных полигонов. Вице-премьер Дмитрий Патрушев провел первое заседание межведомственного штаба «Инцидент „Организация системы по обращению с ТКО“», на котором призвал коллег обратить большее внимание проблеме свалок твердых бытовых отходов (ТБО). Как объяснила URA.RU зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, ситуацию берут на контроль, поскольку скопилось слишком много вопросов и к хранению и переработке мусора, и к утилизации опасных для природы аккумуляторов и батареек.
«Можно сколько угодно говорить о количестве реализованных мероприятий — результативность работы несложно оценить любому человеку. Достаточно просто посмотреть, вовремя ли вывезен мусор во дворе», — заявил Патрушев, обращаясь к участникам встречи, среди которых были и главы регионов.
По словам вице-премьера, проблемы касаются качества работы региональных операторов, обеспеченности территорий контейнерами и контейнерными площадками, наличия спецтехники и необходимой инфраструктуры. Тем не менее, статистика говорит о том, что с 2019 года в целом по стране создано 280 объектов для обработки, утилизации и хранения ТКО.
Задача стоит — к 2030 году обеспечить полную сортировку твердых коммунальных отходов, снизить уровень полигонного захоронения до 50% и вовлекать во вторичный оборот не менее четверти ТКО, напомнил Патрушев. «Для системного планирования работы по достижению этих показателей субъектам ранее было поручено утвердить соответствующие „дорожные карты“. Но поскольку до настоящего времени они появились не у всех и в целом динамика процессов на местах недостаточна, далее работа в сфере обращения с ТКО будет контролироваться на уровне Координационного центра правительства в режиме регулярных штабов», — сообщил он.
Власти усиливают контроль за обращением с твердыми коммунальными отходами (ТКО), поскольку пока не все цели в этой сфере достигнуты, объяснила зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. «Есть отдельные направления, которые выпали из регулирования. В частности, обращение со строительными отходами. Это актуальная проблема. Во многих российских регионах идет бурное строительство. Там сейчас нет контроля, но его будут вводить», — рассказала парламентарий.
Особо важное для властей направление работы — это переработка мусора, напомнила она. По словам Разворотневой, ситуация в регионах обстоит по-разному. «Очень активно этим занимаются центральные регионы. В Московской области построено большое количество заводов по переработке, которые отчасти даже не дозагружены. Тут уже встает вопрос об адекватной сортировке и сборе сырья», — отметила депутат.
А вот за Уралом инфраструктура для переработки мусора развивается слабо, сообщила она. По мнению Разворотневой, это связано с тем, что не всегда удается найти инвестора для таких проектов. «Инвесторы не всегда видят экономическую целесообразность, к сожалению. Актуален и вопрос о том, куда складировать аккумуляторы и батарейки, которые используются везде. У нас один завод по переработке находится в Челябинске, а другой — в Ярославле, а батарейки производятся в Хабаровске. Если их туда довезти для утилизации, эти аккумуляторы превратятся в „золотые“. Поэтому правительство берет эту сферу на особый контроль», — резюмировала парламентарий.
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