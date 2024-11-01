Путин вернул «выпавших из повестки» губернаторов к проблеме с мусором

Политолог Гращенков: Путин настроил губернаторов на решение проблемы с мусором
© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Путин призвал губернаторов решать волнующие людей проблемы
Президент России Путин призвал губернаторов решать волнующие людей проблемы Фото:

Президент России Владимир Путин напомнил губернаторам о необходимости вести диалог с людьми, особенно по таким острым вопросам как мусор. Так президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков объяснил слова главы государства о проблеме с твердыми коммунальными отходами.

«Есть вопросы, которые касаются не только вас, но и других регионов. Мы подзабываем проблему, на которую граждане обращали внимание многократно. Это работа с твердыми коммунальными отходами. И у вас тоже эта проблема существует. Надо с операторами поплотнее работать, помогать им, конечно, но и выстраивать работу так, чтобы они исполняли свои обязательства», — заявил Путин на встрече с главой Хакасии Валентином Коноваловым.

Россияне остро реагируют на любые темы, связанные с мусором, поэтому президент призвал губернаторов, «немного выпавших из зеленой повестки», вновь обратить внимание на этот вопрос, отметил политолог Илья Гращенков. «Людям важно, где конкретно будут мусорные полигоны, перерабатывающие заводы, потому что никто не хочет видеть их вблизи своих домов. Поэтому диалог с людьми, успокоение — это ключевая задача, с которой, кстати, многие губернаторы не справились», — заявил собеседник URA.RU.

По его мнению, президент готовит губернаторов к старту цикла перед выборами в Госдуму в 2026 году. Для избирателей важно внимание к бытовым проблемам, а глобальная политика — на втором месте, добавил Гращенков.

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Президент России Владимир Путин напомнил губернаторам о необходимости вести диалог с людьми, особенно по таким острым вопросам как мусор. Так президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков объяснил слова главы государства о проблеме с твердыми коммунальными отходами. «Есть вопросы, которые касаются не только вас, но и других регионов. Мы подзабываем проблему, на которую граждане обращали внимание многократно. Это работа с твердыми коммунальными отходами. И у вас тоже эта проблема существует. Надо с операторами поплотнее работать, помогать им, конечно, но и выстраивать работу так, чтобы они исполняли свои обязательства», — заявил Путин на встрече с главой Хакасии Валентином Коноваловым. Россияне остро реагируют на любые темы, связанные с мусором, поэтому президент призвал губернаторов, «немного выпавших из зеленой повестки», вновь обратить внимание на этот вопрос, отметил политолог Илья Гращенков. «Людям важно, где конкретно будут мусорные полигоны, перерабатывающие заводы, потому что никто не хочет видеть их вблизи своих домов. Поэтому диалог с людьми, успокоение — это ключевая задача, с которой, кстати, многие губернаторы не справились», — заявил собеседник URA.RU. По его мнению, президент готовит губернаторов к старту цикла перед выборами в Госдуму в 2026 году. Для избирателей важно внимание к бытовым проблемам, а глобальная политика — на втором месте, добавил Гращенков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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