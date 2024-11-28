Джонсон призвал Великобританию ввести войска на Украину

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Джонсон заявил, что британские войска будут финансировать украинцы
Джонсон заявил, что британские войска будут финансировать украинцы Фото:

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о необходимости ввода британских войск на территорию Украины. Он также выступил за принятие Украины в НАТО. 

«Гарантией безопасности для Украины должно быть членство в НАТО. Я не вижу альтернативы. Теперь вы спросите, каковы будут обязательства Великобритании? Я думаю, что мы должны будем ввести британские войска на Украину», — заявил Джонсон в интервью, фрагмент которого опубликован в telegram-канале журналистки Ольги Скабеевой. 

Он уточнил, что присутствие британских военных будут финансировать украинцы. Джонсон также заявил, что хотел бы видеть на Украине многонациональные европейские войска, которые бы контролировали границы и помогали Киеву. 

Джонсон назвал помощь Запада Киеву минимальной. По его мнению, это приведет к увеличению числа жертв в конфликте. Бывший британский премьер также предложил Западу конфисковать российские активы на сумму 300 миллиардов долларов для помощи Украине, передает «Царьград». 

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Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о необходимости ввода британских войск на территорию Украины. Он также выступил за принятие Украины в НАТО.  «Гарантией безопасности для Украины должно быть членство в НАТО. Я не вижу альтернативы. Теперь вы спросите, каковы будут обязательства Великобритании? Я думаю, что мы должны будем ввести британские войска на Украину», — заявил Джонсон в интервью, фрагмент которого опубликован в telegram-канале журналистки Ольги Скабеевой.  Он уточнил, что присутствие британских военных будут финансировать украинцы. Джонсон также заявил, что хотел бы видеть на Украине многонациональные европейские войска, которые бы контролировали границы и помогали Киеву.  Джонсон назвал помощь Запада Киеву минимальной. По его мнению, это приведет к увеличению числа жертв в конфликте. Бывший британский премьер также предложил Западу конфисковать российские активы на сумму 300 миллиардов долларов для помощи Украине, передает «Царьград». 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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