Джонсон призвал Великобританию ввести войска на Украину

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о необходимости ввода британских войск на территорию Украины. Он также выступил за принятие Украины в НАТО.
«Гарантией безопасности для Украины должно быть членство в НАТО. Я не вижу альтернативы. Теперь вы спросите, каковы будут обязательства Великобритании? Я думаю, что мы должны будем ввести британские войска на Украину», — заявил Джонсон в интервью, фрагмент которого опубликован в telegram-канале журналистки Ольги Скабеевой.
Он уточнил, что присутствие британских военных будут финансировать украинцы. Джонсон также заявил, что хотел бы видеть на Украине многонациональные европейские войска, которые бы контролировали границы и помогали Киеву.
Джонсон назвал помощь Запада Киеву минимальной. По его мнению, это приведет к увеличению числа жертв в конфликте. Бывший британский премьер также предложил Западу конфисковать российские активы на сумму 300 миллиардов долларов для помощи Украине, передает «Царьград».
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