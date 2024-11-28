ВС РФ ударом по штабу «Кракена» уничтожили до 40 иностранных специалистов

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ВС РФ одним ударом уничтожили 40 иностранных специалистов в Харькове
ВС РФ одним ударом уничтожили 40 иностранных специалистов в Харькове Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В результате ракетного удара по штабу украинского спецподразделения Главного управления разведки «Кракен» в Харькове были уничтожены до 40 иностранных специалистов, преимущественно из США. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«Двадцать пятого ноября в результате ракетного удара по штабу подразделения ГУР „Кракен“ в Харькове уничтожено до 40 человек иностранных специалистов. Преимущественно из США», — передает Минобороны. 

Также ударом ракеты «Искандер» по пункту размещения отряда центра специальных операций ВСУ в Одессе уничтожены 72 человека, которые управляли безэкипажными морскими дронами. В их числе — девять французских инструкторов и технических специалистов. Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что за последние несколько дней Россия запустила 100 ракет и 466 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по объектам на Украине. 

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В результате ракетного удара по штабу украинского спецподразделения Главного управления разведки «Кракен» в Харькове были уничтожены до 40 иностранных специалистов, преимущественно из США. Об этом сообщило Минобороны РФ. «Двадцать пятого ноября в результате ракетного удара по штабу подразделения ГУР „Кракен“ в Харькове уничтожено до 40 человек иностранных специалистов. Преимущественно из США», — передает Минобороны.  Также ударом ракеты «Искандер» по пункту размещения отряда центра специальных операций ВСУ в Одессе уничтожены 72 человека, которые управляли безэкипажными морскими дронами. В их числе — девять французских инструкторов и технических специалистов. Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что за последние несколько дней Россия запустила 100 ракет и 466 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по объектам на Украине. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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