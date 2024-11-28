Владельцы тысячи торговых центров рискуют обанкротиться из-за роста ставки ЦБ

После повышения ключевой ставки Центральным банком (ЦБ) до 21%, владельцы торговых центров столкнулись с увеличением стоимости выданных кредитов. Это повлекло риск банкротства примерно тысячи ТЦ, согласно информации от вице-президента Союза торговых центров Павла Люлина.
«После последнего повышения ключевой ставки ЦБ до 21% многие банки направили заемщикам уведомления о существенном повышении стоимости уже выданных кредитов... В результате владельцы одной тысячи торговых центров рискуют обанкротиться», — пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на Люлина.
Ольга Желудкова, заместитель гендиректора Российского аукционного дома, подтвердила газете, что текущая ситуация повышает вероятность увеличения числа проблемных активов. Также она отмечает общий рост вероятности дефолта заемщиков.
В контексте этих событий Сбербанк сообщил «Коммерсанту», что имеет в залоге коммерческую недвижимость на общую сумму в 1,7 трлн рублей. Половина из этого объема приходится на торговые объекты, многие из которых обслуживают кредиты с плавающей ставкой, что делает их особенно уязвимыми в условиях повышения ключевой ставки.
Ранее ЦБ повысил ключевую ставку до 21%, что стало рекордным значением за несколько лет. Согласно сообщению главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, ставка начнет снижаться, когда инфляция замедлится. Предположительно, в марте 2025 года.
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