28 ноября 2024

Президент Грузии Зурабишвили начала митинговать у парламента страны

© Служба новостей «URA.RU»
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Зурабишвили требует повторных выборов
Зурабишвили требует повторных выборов Фото:

Президент Грузии Саломе Зурабишвили присоединилась к протестующим у парламента страны в столице. Она выразила поддержку народу и заявила о начале сопротивления до проведения новых парламентских выборов.

«Я здесь вместе с этим народом. Я буду везде, где смогу. Начинается сопротивление, которое не закончится, пока мы не получим новые [парламентские] выборы», — сказала Зурабишвили на митинге, ее слова приводит корреспондент ТАСС с места событий.

Зурабишвили также попыталась вступить в диалог с силовиками на площади Свободы, где была расположена спецтехника для возможного разгона демонстрации. Однако никто из правоохранителей не начал с ней разговор.

В Тбилиси у здания парламента произошли столкновения между протестующими и полицией, в ходе которых был применен перцовый газ. Протестные мероприятия развернулись в ответ на слова премьер-министра Ираклия Кобахидзе об отказе от переговоров по вопросу вступления страны в Евросоюз.

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили присоединилась к протестующим у парламента страны в столице. Она выразила поддержку народу и заявила о начале сопротивления до проведения новых парламентских выборов. «Я здесь вместе с этим народом. Я буду везде, где смогу. Начинается сопротивление, которое не закончится, пока мы не получим новые [парламентские] выборы», — сказала Зурабишвили на митинге, ее слова приводит корреспондент ТАСС с места событий. Зурабишвили также попыталась вступить в диалог с силовиками на площади Свободы, где была расположена спецтехника для возможного разгона демонстрации. Однако никто из правоохранителей не начал с ней разговор. В Тбилиси у здания парламента произошли столкновения между протестующими и полицией, в ходе которых был применен перцовый газ. Протестные мероприятия развернулись в ответ на слова премьер-министра Ираклия Кобахидзе об отказе от переговоров по вопросу вступления страны в Евросоюз.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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