Президент Грузии Зурабишвили начала митинговать у парламента страны

Президент Грузии Саломе Зурабишвили присоединилась к протестующим у парламента страны в столице. Она выразила поддержку народу и заявила о начале сопротивления до проведения новых парламентских выборов.
«Я здесь вместе с этим народом. Я буду везде, где смогу. Начинается сопротивление, которое не закончится, пока мы не получим новые [парламентские] выборы», — сказала Зурабишвили на митинге, ее слова приводит корреспондент ТАСС с места событий.
Зурабишвили также попыталась вступить в диалог с силовиками на площади Свободы, где была расположена спецтехника для возможного разгона демонстрации. Однако никто из правоохранителей не начал с ней разговор.
В Тбилиси у здания парламента произошли столкновения между протестующими и полицией, в ходе которых был применен перцовый газ. Протестные мероприятия развернулись в ответ на слова премьер-министра Ираклия Кобахидзе об отказе от переговоров по вопросу вступления страны в Евросоюз.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.