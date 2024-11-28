В Грузии начались протесты из-за отказа от вступления в Евросоюз

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Демонстранты собираются возле парламента в Тбилиси (архивное фото)
Демонстранты собираются возле парламента в Тбилиси (архивное фото) Фото:

В Грузии развернулись протестные мероприятия в ответ на заявление премьер-министра Ираклия Кобахидзе об отказе от переговоров по вопросу вступления страны в Евросоюз. Об этом сообщил telegram-канал SHOT.

«Акция протеста набирает обороты в Грузии после того, как премьер-министр Кобахидзе заявил об отказе в переговорах о вступлении в Евросоюз до 2028 года», — пишет telegram-канал. Отмечается, что полиция уже задержала нескольких человек.

Согласно данным канала, митингующие собрались у зданий парламента, администрации президента и центрального офиса правящей партии «Грузинская мечта» в Тбилиси. Кроме того, демонстранты заблокировали одну из ключевых улиц города.

Ранее оппозиция Грузии устроила в Тбилиси массовое шествие против результатов парламентских выборов. Оппозиционные партии отказались признавать итоги выборов, посчитав, что они были сфальсифицированы. По данным ЦИК Грузии, победу одержала партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Грузии развернулись протестные мероприятия в ответ на заявление премьер-министра Ираклия Кобахидзе об отказе от переговоров по вопросу вступления страны в Евросоюз. Об этом сообщил telegram-канал SHOT. «Акция протеста набирает обороты в Грузии после того, как премьер-министр Кобахидзе заявил об отказе в переговорах о вступлении в Евросоюз до 2028 года», — пишет telegram-канал. Отмечается, что полиция уже задержала нескольких человек. Согласно данным канала, митингующие собрались у зданий парламента, администрации президента и центрального офиса правящей партии «Грузинская мечта» в Тбилиси. Кроме того, демонстранты заблокировали одну из ключевых улиц города. Ранее оппозиция Грузии устроила в Тбилиси массовое шествие против результатов парламентских выборов. Оппозиционные партии отказались признавать итоги выборов, посчитав, что они были сфальсифицированы. По данным ЦИК Грузии, победу одержала партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...