В Грузии начались протесты из-за отказа от вступления в Евросоюз

В Грузии развернулись протестные мероприятия в ответ на заявление премьер-министра Ираклия Кобахидзе об отказе от переговоров по вопросу вступления страны в Евросоюз. Об этом сообщил telegram-канал SHOT.
«Акция протеста набирает обороты в Грузии после того, как премьер-министр Кобахидзе заявил об отказе в переговорах о вступлении в Евросоюз до 2028 года», — пишет telegram-канал. Отмечается, что полиция уже задержала нескольких человек.
Согласно данным канала, митингующие собрались у зданий парламента, администрации президента и центрального офиса правящей партии «Грузинская мечта» в Тбилиси. Кроме того, демонстранты заблокировали одну из ключевых улиц города.
Ранее оппозиция Грузии устроила в Тбилиси массовое шествие против результатов парламентских выборов. Оппозиционные партии отказались признавать итоги выборов, посчитав, что они были сфальсифицированы. По данным ЦИК Грузии, победу одержала партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия».
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