Конкурс «Лидеры России» столкнулся с огромным спросом в первые сутки

Заявки на конкурс «Лидеры России. Политика» подали более трех тысяч желающих из разных регионов страны. Отметку удалось преодолеть за первые 24 часа после открытия регистрации. О старте второго сезона конкурса несколькими днями ранее объявил первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.
«За первые 24 часа с момента открытия регистрации на конкурс „Лидеры России. Политика“ заявки на участие подали более трех тысяч человек из разных регионов страны», — говорится в сообщении пресс-службы конкурса. Оно приводится на официальном сайте.
Отмечается, что одновременно со стартом проекта стала доступна регистрация на сайте политическиелидеры.рф. Все желающие могут пройти ее до 24 января. Требованиями к будущим конкурсантам являются наличие гражданства России, возраст от 21 до 55 лет, законченное среднее профессиональное или высшее образование. Также регистрирующиеся должны обладать рвением и готовностью принимать участие в общественно-политической деятельности.
Второй сезон конкурса стартовал 27 ноября. О нем объявил Кириенко на площадке Национального центра «Россия». Он подчеркнул, что к участию в конкурсе активно привлекаются ветераны СВО, которые уже занимают значимые посты, в том числе становятся депутатами.
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