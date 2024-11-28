28 ноября 2024

На Каме «распустились» необычные цветы

В заливе Камского водохранилища у Троицы образовались ледяные цветы
© Служба новостей «URA.RU»
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Большая часть акватории Камского водохранилища еще свободна ото льда
Большая часть акватории Камского водохранилища еще свободна ото льда Фото:

В Прикамье на одном из заливов Камского водохранилища заметили необычное природное явление для региона — ледяные цветы. Об этом сообщили специалисты ГИС-центра ПГНИУ.

«Шикарный прозрачный лед и ледяные цветы на Сылвенском заливе Камского водохранилища в районе села Троица. Спасибо автору фото (Сергею Шадрину — прим. URA.RU)», — указано в telegram-канале центра.

Ранее метеорологи предсказали появление этого явления. По данным специалистов, этому способствовала малооблачная безветренная погода с ночными сильными похолоданиями.

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В Прикамье на одном из заливов Камского водохранилища заметили необычное природное явление для региона — ледяные цветы. Об этом сообщили специалисты ГИС-центра ПГНИУ. «Шикарный прозрачный лед и ледяные цветы на Сылвенском заливе Камского водохранилища в районе села Троица. Спасибо автору фото (Сергею Шадрину — прим. URA.RU)», — указано в telegram-канале центра. Ранее метеорологи предсказали появление этого явления. По данным специалистов, этому способствовала малооблачная безветренная погода с ночными сильными похолоданиями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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