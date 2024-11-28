На Каме «распустились» необычные цветы

Большая часть акватории Камского водохранилища еще свободна ото льда
В Прикамье на одном из заливов Камского водохранилища заметили необычное природное явление для региона — ледяные цветы. Об этом сообщили специалисты ГИС-центра ПГНИУ.
«Шикарный прозрачный лед и ледяные цветы на Сылвенском заливе Камского водохранилища в районе села Троица. Спасибо автору фото (Сергею Шадрину — прим. URA.RU)», — указано в telegram-канале центра.
Ранее метеорологи предсказали появление этого явления. По данным специалистов, этому способствовала малооблачная безветренная погода с ночными сильными похолоданиями.
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