28 ноября 2024

В суши-баре Петербурга после массового отравления нашли нарушения

© Служба новостей «URA.RU»
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Роспотребнадзор ранее заявил о госпитализации отравившихся
Роспотребнадзор ранее заявил о госпитализации отравившихся Фото:

В связи с массовым отравлением в ресторане «Токио City» в Санкт-Петербурге, где пострадали 23 человека, изъята вся продукция заведения. По предварительным данным, в рыбе обнаружено несоответствие гигиеническим нормам, рассказал источник «Известий».

«Не отдаются блюда с форелью и весь ассортимент блюд суши-бара, так как, по предварительной информации Роспотребнадзора, в рыбе выявлено несоответствие гигиеническим нормативам. Окончательной информации о результатах исследований отобранных проб продукции пока нет», — заявил источник «Известий».

В ресторане была проведена дезинфекция помещений, посуды, инвентаря и оборудования. Также сотрудники заведения прошли дополнительное медицинское обследование. Владелец «Токио City» заявил о готовности решить вопрос компенсации ущерба пострадавшим в соответствии с законодательством РФ, если возникнут соответствующие запросы, отмечает газета.

В Санкт-Петербурге ранее произошел инцидент с массовым отравлением в ресторане «Токио-City», расположенном на улице Сизова, 9А. По информации пресс-службы Роспотребнадзора, госпитализированы несколько десятков человек.

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В связи с массовым отравлением в ресторане «Токио City» в Санкт-Петербурге, где пострадали 23 человека, изъята вся продукция заведения. По предварительным данным, в рыбе обнаружено несоответствие гигиеническим нормам, рассказал источник «Известий». «Не отдаются блюда с форелью и весь ассортимент блюд суши-бара, так как, по предварительной информации Роспотребнадзора, в рыбе выявлено несоответствие гигиеническим нормативам. Окончательной информации о результатах исследований отобранных проб продукции пока нет», — заявил источник «Известий». В ресторане была проведена дезинфекция помещений, посуды, инвентаря и оборудования. Также сотрудники заведения прошли дополнительное медицинское обследование. Владелец «Токио City» заявил о готовности решить вопрос компенсации ущерба пострадавшим в соответствии с законодательством РФ, если возникнут соответствующие запросы, отмечает газета. В Санкт-Петербурге ранее произошел инцидент с массовым отравлением в ресторане «Токио-City», расположенном на улице Сизова, 9А. По информации пресс-службы Роспотребнадзора, госпитализированы несколько десятков человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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