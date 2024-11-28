В суши-баре Петербурга после массового отравления нашли нарушения

В связи с массовым отравлением в ресторане «Токио City» в Санкт-Петербурге, где пострадали 23 человека, изъята вся продукция заведения. По предварительным данным, в рыбе обнаружено несоответствие гигиеническим нормам, рассказал источник «Известий».
«Не отдаются блюда с форелью и весь ассортимент блюд суши-бара, так как, по предварительной информации Роспотребнадзора, в рыбе выявлено несоответствие гигиеническим нормативам. Окончательной информации о результатах исследований отобранных проб продукции пока нет», — заявил источник «Известий».
В ресторане была проведена дезинфекция помещений, посуды, инвентаря и оборудования. Также сотрудники заведения прошли дополнительное медицинское обследование. Владелец «Токио City» заявил о готовности решить вопрос компенсации ущерба пострадавшим в соответствии с законодательством РФ, если возникнут соответствующие запросы, отмечает газета.
В Санкт-Петербурге ранее произошел инцидент с массовым отравлением в ресторане «Токио-City», расположенном на улице Сизова, 9А. По информации пресс-службы Роспотребнадзора, госпитализированы несколько десятков человек.
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