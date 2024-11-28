В Петербурге из-за массового отравления госпитализировали 21 человека

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Роспотребнадзор организовал дезинфекцию заведения
Роспотребнадзор организовал дезинфекцию заведения Фото:

В Санкт-Петербурге произошел инцидент с массовым отравлением в ресторане «Токио-City», расположенном на улице Сизова, 9А. По информации пресс-службы Роспотребнадзора, госпитализированы несколько десятков человек.

«По состоянию на 28 ноября зарегистрировано 23 случая кишечной инфекции. В инфекционный стационар госпитализирован 21 человек, у 12 заболевших в биологическом материале выявлена Salmonella», — сказано в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства.

Роспотребнадзор провел ряд противоэпидемических мероприятий, включая дезинфекцию заведения. Также сообщается о том, что прокуратура города и следственный отдел по Приморскому району начали проверку по факту произошедшего. Расследование ведется в рамках статьи 238 УК РФ, касающейся оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

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В Санкт-Петербурге произошел инцидент с массовым отравлением в ресторане «Токио-City», расположенном на улице Сизова, 9А. По информации пресс-службы Роспотребнадзора, госпитализированы несколько десятков человек. «По состоянию на 28 ноября зарегистрировано 23 случая кишечной инфекции. В инфекционный стационар госпитализирован 21 человек, у 12 заболевших в биологическом материале выявлена Salmonella», — сказано в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. Роспотребнадзор провел ряд противоэпидемических мероприятий, включая дезинфекцию заведения. Также сообщается о том, что прокуратура города и следственный отдел по Приморскому району начали проверку по факту произошедшего. Расследование ведется в рамках статьи 238 УК РФ, касающейся оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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