В Петербурге из-за массового отравления госпитализировали 21 человека

В Санкт-Петербурге произошел инцидент с массовым отравлением в ресторане «Токио-City», расположенном на улице Сизова, 9А. По информации пресс-службы Роспотребнадзора, госпитализированы несколько десятков человек.
«По состоянию на 28 ноября зарегистрировано 23 случая кишечной инфекции. В инфекционный стационар госпитализирован 21 человек, у 12 заболевших в биологическом материале выявлена Salmonella», — сказано в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства.
Роспотребнадзор провел ряд противоэпидемических мероприятий, включая дезинфекцию заведения. Также сообщается о том, что прокуратура города и следственный отдел по Приморскому району начали проверку по факту произошедшего. Расследование ведется в рамках статьи 238 УК РФ, касающейся оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности.
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