28 ноября 2024

Губернатор Слюсарь: после атаки на Ростовскую область огонь охватил промобъект

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На месте пожара работают спецслужбы
На месте пожара работают спецслужбы Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Ростовской области возник крупный пожар на промышленном объекте после атаки ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

«В Каменском районе дежурно-спасательные подразделения тушат крупный пожар на промобъекте. Всего задействовано 109 человек, 38 единиц техники», — написал Слюсарь у себя в telegram-канале.

Telegram-канал Shot и Baza сообщали, что возгорание могло произойти на нефтебазе. Информация об этом, однако, официально не подтверждалась.

По информации, предоставленной ранее Слюсарем, регион столкнулся с масштабной воздушной атакой со стороны ВСУ. Губернатор уточнил, что на северо-западе области с помощью средств радиоэлектронной борьбы было уничтожено более 30 украинских дронов.

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В Ростовской области возник крупный пожар на промышленном объекте после атаки ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. «В Каменском районе дежурно-спасательные подразделения тушат крупный пожар на промобъекте. Всего задействовано 109 человек, 38 единиц техники», — написал Слюсарь у себя в telegram-канале. Telegram-канал Shot и Baza сообщали, что возгорание могло произойти на нефтебазе. Информация об этом, однако, официально не подтверждалась. По информации, предоставленной ранее Слюсарем, регион столкнулся с масштабной воздушной атакой со стороны ВСУ. Губернатор уточнил, что на северо-западе области с помощью средств радиоэлектронной борьбы было уничтожено более 30 украинских дронов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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