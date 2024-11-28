Губернатор Слюсарь: после атаки на Ростовскую область огонь охватил промобъект

В Ростовской области возник крупный пожар на промышленном объекте после атаки ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
«В Каменском районе дежурно-спасательные подразделения тушат крупный пожар на промобъекте. Всего задействовано 109 человек, 38 единиц техники», — написал Слюсарь у себя в telegram-канале.
Telegram-канал Shot и Baza сообщали, что возгорание могло произойти на нефтебазе. Информация об этом, однако, официально не подтверждалась.
По информации, предоставленной ранее Слюсарем, регион столкнулся с масштабной воздушной атакой со стороны ВСУ. Губернатор уточнил, что на северо-западе области с помощью средств радиоэлектронной борьбы было уничтожено более 30 украинских дронов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.