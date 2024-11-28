28 ноября 2024

Губернатор Кухарук ответит на вопросы югорчан в прямом эфире

Губернатор Кухарук анонсировал прямую линию в соцсетях
© Служба новостей «URA.RU»
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Губернатор ХМАО ответит на вопросы жителей округа в прямом эфире
Губернатор ХМАО ответит на вопросы жителей округа в прямом эфире Фото:

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук ответит на вопросы жителей в прямом эфире 5 декабря. Анонсировал проведение прямой линии глава округа в своих соцсетях.

«Уважаемые жители Югры, в следующий четверг, 5 декабря в 16:00, проведем прямую линию. Сообщения и вопросы на прямую линию вы можете направить удобным для вас способом», — рассказал Кухарук в своем telegram-канале.

Оставить свои вопросы югорчане могут через специальный чат-бот, с помощью горячей линии или на сайте окружного правительства. Прямая линия станет первой встречей Кухарука с жителями ХМАО в таком формате. 

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО возродит традицию проведения «прямых линий». О намерении Кухарука URA.RU сообщал источник в политическом истеблишменте округа.

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Губернатор ХМАО Руслан Кухарук ответит на вопросы жителей в прямом эфире 5 декабря. Анонсировал проведение прямой линии глава округа в своих соцсетях. «Уважаемые жители Югры, в следующий четверг, 5 декабря в 16:00, проведем прямую линию. Сообщения и вопросы на прямую линию вы можете направить удобным для вас способом», — рассказал Кухарук в своем telegram-канале. Оставить свои вопросы югорчане могут через специальный чат-бот, с помощью горячей линии или на сайте окружного правительства. Прямая линия станет первой встречей Кухарука с жителями ХМАО в таком формате.  Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО возродит традицию проведения «прямых линий». О намерении Кухарука URA.RU сообщал источник в политическом истеблишменте округа.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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