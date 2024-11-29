Белоусова заметили в КНДР

Глава Минобороны России Андрей Белоусов прибыл с официальным визитом в КНДР, сообщили в ведомстве. Поездка направлена на укрепление двусторонних отношений между странами.
«Глава Минобороны Андрей Белоусов в пятницу прибыл с официальным визитом в КНДР», — пишет РИА Новости со ссылкой на министерство. После прибытия в аэропорт Сунан Белоусова встретил министр обороны Северной Кореи генерал армии Но Гван Чхоль. По данным РБК, о подготовке визита ранее известно не было.
В рамках визита у главы Минобороны РФ запланированы встречи с представителями военного и военно-политического руководства КНДР. Пока не раскрывается, с кем именно Белоусов проведет беседы во время своего пребывания в Республике.
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