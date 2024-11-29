Белоусова заметили в КНДР

Министр обороны РФ Белоусов прибыл в КНДР
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Андрей Белоусов прбыл в Северную Корею
Андрей Белоусов прбыл в Северную Корею Фото:

Глава Минобороны России Андрей Белоусов прибыл с официальным визитом в КНДР, сообщили в ведомстве. Поездка направлена на укрепление двусторонних отношений между странами.

«Глава Минобороны Андрей Белоусов в пятницу прибыл с официальным визитом в КНДР», — пишет РИА Новости со ссылкой на министерство. После прибытия в аэропорт Сунан Белоусова встретил министр обороны Северной Кореи генерал армии Но Гван Чхоль. По данным РБК, о подготовке визита ранее известно не было. 

В рамках визита у главы Минобороны РФ запланированы встречи с представителями военного и военно-политического руководства КНДР. Пока не раскрывается, с кем именно Белоусов проведет беседы во время своего пребывания в Республике.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Минобороны России Андрей Белоусов прибыл с официальным визитом в КНДР, сообщили в ведомстве. Поездка направлена на укрепление двусторонних отношений между странами. «Глава Минобороны Андрей Белоусов в пятницу прибыл с официальным визитом в КНДР», — пишет РИА Новости со ссылкой на министерство. После прибытия в аэропорт Сунан Белоусова встретил министр обороны Северной Кореи генерал армии Но Гван Чхоль. По данным РБК, о подготовке визита ранее известно не было.  В рамках визита у главы Минобороны РФ запланированы встречи с представителями военного и военно-политического руководства КНДР. Пока не раскрывается, с кем именно Белоусов проведет беседы во время своего пребывания в Республике.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...